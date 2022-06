I dipendenti di Tesla aumenteranno, twitta Musk dopo aver inviato un’e-mail ai dipendenti sui tagli di posti di lavoro

Elon Musk ha twittato che “il numero totale dei dipendenti aumenterà” in Tesla e i dipendenti retribuiti rimarranno “più o meno stabili”.

I commenti di Musk sono arrivati ​​dopo che il CEO di Tesla ha inviato un’e-mail ai dipendenti dicendo che avrebbe tagliato il 10% dei lavori stipendiati.

Tesla impiegava quasi 100.000 dipendenti alla fine del 2021.

Dopo aver inviato un’e-mail sui tagli di posti di lavoro ai dipendenti stipendiati, sabato il CEO di Tesla Elon Musk sembrava fare marcia indietro sui suoi commenti in un tweet di risposta, scrivendo che la quantità di dipendenti stipendiati potrebbe non cambiare radicalmente.

L’account Twitter @WholeMarsBlogWholeMarsBlog ha twittato che il numero di dipendenti Tesla aumenterà nei prossimi 12 mesi.

Musk ha risposto che il numero totale di dipendenti Tesla assunti aumenterebbe, ma che i dipendenti retribuiti “dovrebbero essere abbastanza coerenti”.

Musk non ha detto se gli attuali dipendenti retribuiti diventeranno dipendenti a ore o se verranno assunti nuovi dipendenti presso Tesla.

Musk ha detto di avere “una pessima sensazione” riguardo all’economia Un’e-mail intitolata “Tutte le assunzioni nel mondo temporaneamente sospese” è stata inviata ai dirigenti di Tesla venerdì. Di conseguenza, Musk ha detto che avrebbe dovuto tagliare il 10% dei dipendenti stipendiati, Lo ha riferito Reuters.

Musk ha scritto che il numero di dipendenti orari in Tesla aumenterà. Il CEO di Tesla ha affermato che il promemoria non si applica a chiunque “produca automobili, batterie o lavori per installare l’energia solare”, ha riferito Reuters.

Due giorni fa, maschera Invia una nota ai suoi dirigenti chiedendo loro di tornare alla carica o di dimettersi, Elettrico segnalato.

Tesla ha impiegato 100.000 alla fine dello scorso anno, secondo dossier SEC.

Un portavoce di Tesla non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.