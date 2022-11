I Dodgers stanno per firmare nuovamente Clayton Kershaw

Clayton Kershaw I Dodgers stanno per concordare un contratto di un anno, Secondo Ken Rosenthal di The Athletic. All’inizio di oggi, i Dodgers hanno deciso di non rilasciare un’offerta di qualificazione per Kershaw, ma ora sarà comunque un punto controverso, dato che il 34enne tornerà a Los Angeles per la 16a stagione. Mike De Govana aggiunge Che l’accordo sarebbe “vicino” all’accordo da 17 milioni di dollari firmato da Kershaw lo scorso inverno.

Mentre i suoi giorni di dominio assoluto potrebbero essere alle sue spalle, Kershaw ha disputato un’altra stagione d’élite nel 2022, lanciando 126 inning e 1/3 da un’ERA di 2,28. Per la seconda stagione consecutiva, gli infortuni hanno limitato Kershaw a 22 partenze, e in questa stagione ha fatto due viaggi separati in IL con problemi alla parte bassa della schiena. Quando era in buona salute, era molto efficace nel diffondere un tasso di sciopero del 27,8% insieme ai soliti tassi di camminata pura. Mentre il suo speedball è diminuito drasticamente sin dal suo inizio, Kershaw ha dimostrato la sua incredibile abilità di essere in grado di cambiare il suo uso e fare più affidamento sul suo passante per mantenere i suoi numeri di grande successo man mano che invecchia.

È difficile immaginare Kershaw in un vestito diverso da un blu Dodger, e mentre ci sono state spesso segnalazioni di un possibile ritorno nella sua città natale di Dallas e di una firma con i Rangers, non è davvero sorprendente vederlo risiedere a Los Angeles. In questo modo, si avvicinerà al raggiungimento di più traguardi lungo la sua carriera nella Hall of Fame. Le sue 12 vittorie sul campo nel 2022 lo hanno portato a 197 nella sua carriera, quindi è sicuro di segnare la 200esima vittoria la prossima stagione. Sebbene le vittorie al tiro siano in gran parte irrilevanti quando si valuta l’abilità di un giocatore, sono una pietra miliare significativa e dovrebbero essere tenute con grande orgoglio, e Kershaw sarebbe il quarto giocatore di bowling attivo a non raggiungere i 200. Justin VerlanderE il Zack Greene E il Max Scherzer. Sono anche 193 colpi in meno di 3000. È improbabile che questo traguardo venga raggiunto nel 2023, dato che Kershaw non ha raggiunto 190 in una sola stagione da quando ne ha registrati 202 nel 2017.

Le pietre miliari sono solo un bonus per un giocatore che è stato un pilastro in cima ad alcuni tornei dominanti di Dodger per circa un decennio. Reclutato settimo assoluto al liceo nel 2006, Kershaw aveva fatto il suo debutto nei Dodgers quando aveva 20 anni nel 2008. Solo un anno dopo, Kershaw ha iniziato un’incredibile serie di dominazioni registrando dieci stagioni consecutive con un’era di 3 sub. In effetti, il suo anno da rookie è stato l’unico anno in cui l’ERA ha registrato più di quattro, e c’erano solo altre due stagioni in cui aveva più di tre. Tra il 2011 e il 2017 Kershaw ha dato il meglio di sé. Durante quel periodo, ha vinto tre Cy Young Awards (e non è mai finito fuori dai primi cinque), un MVP, ha guidato la lega nell’ERA in cinque occasioni e ha pubblicato 300 campagne di sciopero.

Lo spin è destinato a diventare un’area di interesse per i Dodgers questo inverno Tyler AndersonE il Andrea Heaney Kershaw si è diretto a una free agency e Anderson è stato l’unico a ricevere un’offerta qualificante. Kershaw tornerà al fianco di Walker Buelher, Giulio Uria E il Tony Johnslin Per formare un nucleo di rotazione molto forte. Dustin MayE il Ryan Baby E Mitchell White sono tutti candidati interni per riempire la rotazione, ma i Dodgers probabilmente cercheranno un altro braccio per rafforzare il back-end. Quella decisione potrebbe effettivamente essere presa per loro, poiché ci sono almeno buone possibilità che Anderson scelga di accettare l’offerta di qualificazione e di tornare ai Dodgers in un anno da 19,65 milioni di dollari.

