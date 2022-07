I fan di GTA 4 hanno inviato cattive notizie da Rockstar Games Insider

Oggi un importante insider di Rockstar Games ha portato delle brutte notizie a coloro che potrebbero essere suoi fan Grand Theft Auto 4. Negli ultimi anni, ci sono state segnalazioni e voci secondo cui Rockstar alla fine rilascerà una versione modificata di GTA 4 Un tempo nel futuro per le piattaforme moderne. E mentre Rockstar stessa non si è mai preoccupata del fatto che un tale remaster fosse in lavorazione, sembra che tutti i piani per questo progetto siano stati scartati.

Secondo un insider Rockstar di nome Tez2, lo sviluppatore di lunga data di Grand Theft Auto non ha intenzione di rielaborare entrambi. GTA 4 e l’originale Red Dead Redemption. Tez2 afferma che queste informazioni provengono da una “fonte affidabile” che ha affermato che tali adattatori “erano sul tavolo alcuni anni fa”, sebbene Rockstar alla fine abbia deciso di non procedere con il porting di nessuno dei titoli sulle piattaforme dell’attuale generazione.

Secondo una fonte affidabile con chiara accuratezza nei piani di Rockstar, una versione modificata di GTA IV e RDR1 era sul tavolo alcuni anni fa, ma Rockstar ha scelto di non andare avanti con i progetti. La scarsa ricezione della Trilogy DE potrebbe essere stata una delle ragioni di questa decisione.#GTA IV #RDR1 – Tez2 (@TezFunz2) 4 luglio 2022

Sebbene non siano stati forniti dettagli su questa situazione, Tez2 sottolinea che uno dei motivi per cui Rockstar ha scelto di non trasferirsi Grand Theft Auto 4 E il Red Dead Redemption Torna da me scarsa risposta che è stato visto con Grand Theft Auto: The Trilogy – Edizione definitiva. Alla fine del 2021, porta Rockstar GTA 3E il GTA Vice CittàE il GTA San Andreas alle piattaforme moderne con un pacchetto chiamato Ultima edizione. E mentre questa notizia inizialmente ha suscitato un certo numero di fan, i professionisti di tutti e tre i titoli sono stati tutt’altro che stellari, per non dire altro. Bug, problemi grafici e molti altri problemi hanno afflitto tutti e tre i giochi al punto che alla fine Rockstar chiedo scusa per la sua qualità.

Alla luce di questa versione disastrosa, sembra che Rockstar abbia deciso di non scherzare affatto con i riavvii. E mentre sappiamo che Rockstar è attualmente in costruzione GTA 6Resta da vedere cosa farà lo studio da qui all’uscita di quel gioco. Sulla base di ciò che abbiamo sentito in passato, GTA 6 Potrebbe non essere rilasciato fino al 2024 o al 2025, il che significa che i fan di Rockstar potrebbero subire una siccità nei prossimi anni.

Come ti senti a sapere che i trasformatori da GTA 4 E il Red Dead Redemption Probabilmente non verrà rilasciato in futuro? E se non vediamo il ritorno di giochi come questo, cosa rilascerà effettivamente Rockstar in vista di questo Grand Theft Auto 6? Fammi sapere i tuoi pensieri in basso nei commenti o inviami un messaggio su Twitter all’indirizzo Affidabile.