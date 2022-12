I fan di Leslie Jordan stanno cercando di acquistare un appartamento che ha comprato prima di morire

Leslie Giordano I fan sono entusiasti di mettere le mani sul posto che stava per chiamare casa… nella speranza di acquistare il nuovo appartamento che ha comprato poco prima di morire.

L’appartamento è stato messo in vendita poche settimane fa e i fan si sono riversati nella proprietà… così dice Eric Ronwe, agente di quotazione. Dice che alcuni fan si stanno solo avvicinando per andare in tour!