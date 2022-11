I fan hanno creato pagine GoFundMe per riportare Kanye West allo stato di miliardario: ecco il risultato

Non è passato molto tempo da quando Kanye West ha perso il potere Miliardi di dollari situazione, e in effetti alcuni fan stanno facendo il possibile per ripristinare il patrimonio netto di West.

Stato miliardario: come tale Afrotec Ho accennato prima, sì Ha guidato i legami recisi del fondatore con Adidas valore netto a scendere a $ 400 milioni, secondo la rivista Forbes.

Tuttavia, alcuni fan risoluti sembrano cercare di creare un arco di redenzione per West e stanno utilizzando le pagine di GoFundMe per organizzare i loro sforzi.

“Rendi Kanye West di nuovo un miliardario”

Una pagina ha persino spiegato che il loro obiettivo era “rendere Kanye West di nuovo un miliardario”, secondo Roccia rotolante.

TMZ I rapporti indicano che questi sforzi non hanno avuto successo.

In effetti, delle diverse pagine che sono emerse, nessuna ha guadagnato più di $ 25 e in media la maggior parte ha guadagnato tra $ 5-6.

Da allora, GoFundMe ha preso provvedimenti per rimuovere queste pagine per aver violato i loro termini di servizio perché i fondi raccolti devono essere utilizzati nei dettagli menzionati nella pagina. Inoltre, è stato rimosso perché West non ne era un beneficiario.

Sebbene questi sforzi degli utenti sembrino discutibili, questa non è la prima volta che le persone si sono mobilitate per sostenere West sotto forma di crowdfunding.

Importante da notare: Nel 2016, West ha condiviso di avere $ 53 milioni in religione su Twitter e stava cercando Facebook Mark Zuckerberg Intervenire investendo un miliardo di dollari per sostenere le sue idee.

West ha scritto: “Mark Zuckerberg ha investito $ 1 miliardo nelle idee di Kanye West … dopo aver realizzato di essere il più grande artista vivente e il più grande artista di tutti i tempi”. e! Collegato.

Fai uscire Kanye dai debiti

vibrazione Rapporti, Jeremy Pyatt ha cercato di salvare West dalle sue turbolenze finanziarie. Quindi, ha creato una campagna GoFundMe chiamata “Get Kanye Out Of Debt” che ha raccolto $ 57.398 da un obiettivo di $ 53 milioni.

Risultati: L’Occidente non ha accettato il denaro raccolto.

Pertanto, Piatt ha dovuto donare denaro all’ente di beneficenza Notes for Notes.

“Il campo del signor Kanye West ha rifiutato il denaro raccolto da questa campagna GoFundMe. Siamo lieti di annunciare che saranno invece diretti verso un’organizzazione di beneficenza premium, Notes for Notes. Invece di finanziare la visione artistica del signor West, il 100% del i soldi saranno diretti ad aspiranti giovani musicisti.” che sperano di realizzare i loro sogni”, secondo una dichiarazione sulla pagina, secondo Vibe.