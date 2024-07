I fan non riescono a sopportare il pianto di Travis Kelce durante l’esecuzione della sua canzone da parte di Taylor Swift durante l’Eras ​​Tour

Rimani aggiornato sulle ultime tendenze, moda, relazioni e altro ancora con la nostra guida settimanale Rimani aggiornato sulle ultime tendenze, moda, relazioni e altro ancora con la nostra guida settimanale

Travis Kelce si è emozionato quando la sua ragazza Taylor Swift ha cantato un medley delle sue canzoni al suo ultimo concerto dell’Eras ​​Tour.

Sabato 6 luglio, la vincitrice del Grammy si era esibita ad Amsterdam quando ha sorpreso i suoi fan cantando “Mary’s Song (Oh My My)” dal suo omonimo album di debutto, pubblicato nel 2006.

Swift è poi passata da quella canzone a “So High School” dal suo ultimo album, Sezione dei poeti torturatiE la canzone “Everything Has Changed” dal suo album del 2012, rosso.

Apri l’immagine nella gallery I fan esultano per Travis Kelce che piange per il mixtape di Taylor Swift ( TikTok/@belle_tayvisnation/@gossiptay )

Ad un certo punto durante lo spettacolo, Swift era nel bel mezzo di cantare il testo, “Perché tutto quello che so è che ci siamo salutati / E i tuoi occhi sembrano che stiamo tornando a casa / Tutto quello che so è un nome semplice / Ed è tutto cambiato”, quando un membro del pubblico ha filmato Kelsey.

La stella del football americano osservava la sua ragazza con grande interesse e sembrava asciugarsi le lacrime dagli occhi.

Anche il suo compagno di squadra dei Kansas City Chiefs, il quarterback Patrick Mahomes, era nello show con sua moglie, Brittany Mahomes, che è stata poi vista avvicinarsi a Kelce, apparentemente per assicurarsi che stesse bene.

Alla fine della canzone, Swift fa ancora una volta riferimento alla sua relazione mentre canta il testo: “Avrò 87 anni, tu avrai 89 anni / Ti guarderò ancora come le stelle che brillano / Nel cielo, oh mio Dio, oh mio Dio.”

Il numero 87 è il numero della maglia da calcio di Kelsey, mentre Swift è nata nel 1989 ed è anche il nome di uno dei suoi album.

Dopo la sua esibizione, molti dei suoi fan si sono rivolti a X per esprimere quanto gli è piaciuta la reazione di Kelsey.

“Travis Kelce piange mentre Taylor Swift suona ‘Everything has Changed’ come canzone a sorpresa. Non lo supererò mai.” Un articolo Leggi sulla piattaforma.

“Taylor ha finalmente trovato qualcuno con il suo stesso tono e la sua stessa intensità…” un’altra Inserito su X La coppia ha elogiato il duo. “Travis ha iniziato a piangere durante le canzoni a sorpresa che ha cantato per lui, e Brittany è dovuta andare a controllare se stava bene.”

“Travis Kelce non riesce a distogliere lo sguardo da Taylor Swift mentre esegue la sua edificante hit ‘Surprise Song’ all’Amsterdam No. 3. È completamente affascinato da lei,” Il terzo tweet sta leggendo.

Il calciatore ha recentemente rivelato che la sua apparizione sul palco durante il concerto del 23 giugno allo stadio di Wembley a Londra è stata una sua idea, anche se ha detto che aveva paura di farla cadere quando la trasportava sul palco mentre cantava la sua canzone “I Can Do It With un cuore spezzato.”

“Ero lì con tre professionisti Non puoi sbagliare con Taylor sul palco. [I kept telling myself]”Non lasciar cadere il bambino, tienilo in braccio”, ha detto a suo fratello Jason Kelsey nell’ultimo episodio del loro show. nuovi orizzonti Ha aggiunto che era anche pronto a non “rovinare tutto”.

Ha detto della possibilità di partecipare a uno dei suoi spettacoli: “Ne ho parlato a Tai all’inizio e le ho detto: quanto sarebbe divertente se partecipassi a uno degli spettacoli motociclistici nel 1989”.

Secondo la stella della NFL, Swift inizialmente pensava che stesse scherzando, prima di chiedergli: “Sei davvero pronto a fare qualcosa del genere?”

Travis ha ammesso di aver accettato molto rapidamente l’idea, notando quanto conoscesse lo spettacolo perché lo aveva visto così tante volte. “Ho pensato tra me e me, ‘Cosa? Mi piacerebbe farlo, mi stai prendendo in giro? Ho visto abbastanza lo spettacolo – potrei anche mettermi a lavorare qui'”, ha detto.