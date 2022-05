I federali e non sono ancora morti ottengono modifiche al casting – Scadenza

tranne: Il ruolo dei piloti TV è quello di essere un prototipo per una serie. A volte le reti apportano modifiche a questo prototipo quando intraprendono la produzione di massa in un ordine sequenziale, che purtroppo colpisce il talento. due di ABCserie appena colta, record di Hamilton‘S i federali Spinoff, intitolato Niecy Nash, e la comica Gina Rodriguez non ancora mortoE Anche se questo processo quest’anno.

Nash è stato uno dei quattro attori che hanno recitato nell’episodio di due episodi punteggio di Hamilton, che ha servito come pilota segreto per The Rookie: I federali. Tre di loro, Nash, che interpreta la recluta più anziana dell’Accademia dell’FBI, Frankie Faison e Felix Solis, continueranno nella nuova serie. il quarto, Gatto adottivoIl suo ruolo, l’agente speciale Casey Fox, non andrà avanti.

I cambiamenti sono più significativi nella nuova serie comica della ABC non ancora morto La metà dei sei piloti della serie regolare continuerà in tale veste nella serie: la star e produttore esecutivo Rodriguez, Joshua Bandai e Angela Gibbs.

nel rifacimento, non ancora morto Ti appoggerai pesantemente al posto di lavoro, poiché la storia dell’amicizia femminile viene gradualmente eliminata. come conseguenza di, Jessica St. Clair E Mary Elizabeth Ellis Non continuerai la serie. Uno dei piloti, Rick Glassman, rimarrà, ma non come personaggio regolare.

non ancora morto Segue Neil Stevens (Rodriguez), un moderno disastro in bancarotta che ottiene l’unico lavoro che riesce a trovare – scrivere un necrologio – e inizia a ricevere consigli sulla vita da una fonte inaspettata.