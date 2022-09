I figli di Britney Spears, Jayden e Shawn, hanno perso il suo matrimonio: Hollywood Life

Britney Spears’ figli maschi Shune 16 e Jayden15 anni, ha rotto il silenzio sul motivo per cui non si sono presentati il matrimonio di mamma per me Sam Asghari nel mese di giugno. Gli anni dell’adolescenza che il cantante condivide con lei un ex compagno Kevin Federlinschietto sul saltare i matrimoni, dicendo che non era un “buon momento per andare” in un’intervista con un regista di documentari. Dafne Barak Per ITV, secondo il loro estratto dalla fonte mail giornaliera. Hollywood dal vivo I rappresentanti di Britney sono stati raggiunti per la nuova intervista.

“Allora non era un buon momento per andare”, ha spiegato Jayden, secondo la fonte di notizie. “Non sto dicendo che non sono felice per lei, sono davvero felice per loro, ma lei non ha lasciato andare tutta la famiglia e poi se fossimo solo io e Preston, non vedo come questa situazione si rivelerebbe in buoni rapporti”.

Sfortunatamente, la relazione tra l’artista “Toxic” e i suoi unici figli non è al momento su “buone relazioni”. Britney stava combattendo pubblicamente contro Kevin dopo Ha criticato la sua genitorialità In un’intervista, Sean e Jayden avrebbero deciso di non vedere la madre al momento. Britney ha risposto su Instagram, scrivendo: “Mi rattrista sapere che il mio ex ha deciso di discutere della relazione tra me e i miei figli… Come tutti sappiamo, crescere ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno”.

Kevin ha anche affermato che i selfie provocatori di Britney sui social media erano una parte importante del problema, descrivendolo come “difficile” per i ragazzi, soprattutto perché sono in età da liceo. Britney ha fatto riferimento a quei commenti aggiungendo: “Mi interessa perché dipende dal mio Instagram. È passato molto tempo prima di Instagram”.

In un’intervista con Barack, Jayden ha sottolineato la “mancanza di odio” tra i ragazzi e la loro madre, ma ha ammesso, secondo l’outlet, che “ci vorrà molto tempo e sforzi” per “riparare la loro relazione lacerata”. teen ha aggiunto: “Credo al 100% che questo possa essere risolto”. Ci vorrà molto tempo e fatica. Voglio solo che stia meglio mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla”.