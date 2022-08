I figli di Michael Jackson salutano il loro papà stellare per il suo 64esimo compleanno.

I figli di Michael Jackson hanno reso omaggio al cantante nel giorno del suo 64esimo compleanno.

I due figli maggiori della cantante, Paris e Prince Jackson, hanno pubblicato lunedì le foto della loro infanzia con il loro famoso padre sui loro account Instagram.

Accanto a una foto di suo padre che lo allattava da bambino, Prince, 25 anni, scrisse: “Buon compleanno al più grande!”

L’umanitario ha anche condiviso le foto di tutti e tre i bambini di Jackson in varie celebrazioni, comprese le celebrazioni con cappelli di compleanno e alberi di Natale.

Prince, che aveva solo 12 anni quando suo padre è morto, ha aggiunto: ‘Mi manchi sempre di più ma ti amo ogni giorno di più. Grazie di tutto.’

Firma il post con un applauso e un’emoji del cuore.

Tempo in famiglia: Prince, il figlio 25enne della pessima cantante (estrema destra) ha condiviso sui social una serie di foto di flashback. È visto qui con suo padre, il fratello minore Prince Michael, noto anche come Plunkett, e la sorella Paris

The Greatest: In un sincero tributo al vincitore del Grammy, Prince, 25 anni, ha scritto: “Buon compleanno al più grande! Mi manchi sempre di più, ma ti amo sempre di più ogni giorno. Grazie per tutto”.