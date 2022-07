I fisici del Large Hadron Collider scoprono tre nuove strane particelle

Corridoio contenente una sezione del Large Hadron Collider al CERN. immagine : VALENTIN FLAURAUD / AFP ( Getty Images )

S I fisici del Large Hadron Collider del CERN hanno annunciato oggi che… Scopri tre strane particelle che possono aiutare a rilevare Come si uniscono i quark?

Una particella è un cinque quark (un adrone composto da cinque quark) e gli altri due lo sono tetraquark. Trovato da LHCb. cooperazione al CERN, che sta utilizzando un rivelatore da 5.600 tonnellate su una parte del Large Hadron Collider per studiare le differenze tra materia e antimateria.

l’anno scorso , La cooperazione ha trovato il primo quadruplo quadruplo magico, la particella di materia esotica più longeva fino ad oggi. Le particelle appena scoperte si aggiungono alla collaborazione Playlist di particelle aliene.

Nils Toning, coordinatore di fisica di LHCb, ha detto a versione CERN. “Stiamo vivendo un periodo di scoperta simile agli anni ’50, quando iniziò la scoperta dello ‘zoo di particelle’ degli adroni che alla fine portò al modello a quark degli adroni convenzionali negli anni ’60. Stiamo realizzando lo ‘zoo di particelle 2.0′”.

Gli adroni interagiscono fortemente con le particelle subatomiche fatte di quark e antiquark. I protoni e i neutroni che conosci sono entrambi adroni. Ciascuno è composto da tre quark.

Quarks come in six flavors (up, down, charm, strange, top and bottom), which can combine in different ways to make up unique particles.

For example, the recently discovered pentaquark is made of strange, up, down and charm quarks, as well as a charm antiquark. It’s the first known pentaquark to contain a strange quark. The two new tetraquarks are a pair: one is doubly charged, and the other is its neutral partner.

“Finding new kinds of tetraquarks and pentaquarks and measuring their properties will help theorists develop a unified model of exotic hadrons, the exact nature of which is largely unknown,” LHCb spokesperson Chris Parkes said in the CERN release. “It will also help to better understand conventional hadrons.”

Anni fa, ieri, L’esistenza del bosone di Higgs è stata confermataI fisici del Large Hadron Collider continuano a trovare nuove particelle. sessantasei Finora sono stati rilevati adroni nel collisore e l’LHCb è stato responsabile di 59 di loro. Il Inizia oggi la terza operazione del Large Hadron Collideri fisici si aspettano che le collisioni altamente energetiche forniranno dati migliori per smantellare il bunker pilastri del nostro universo.

Ci sono molti dati utili che possono essere raccolti oltre alle nuove particelle che escono dalle collisioni. “La ricerca di nuove particelle non è nemmeno la metà di tutto ciò che facciamo all’LHC”, ha detto a Gizmodo in una videochiamata Freya Blickmann, fisica delle particelle dell’Università di Amburgo e collaboratore della collaborazione CMS e FCC-ee. . “Stiamo anche facendo molti studi su come la materia si unisca e su come queste forze nucleari conosciute funzionino a un livello più dettagliato”.

Con l’elevata luminosità del Large Hadron Collider incombente, il futuro della fisica delle particelle è più brillante che mai.

Altro: 10 anni dopo il bosone di Higgs, qual è la prossima grande novità per la fisica?