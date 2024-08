I Foo Fighters affermano di disapprovare “My Hero” di Donald Trump e RFK Jr.; Donerà i diritti d’autore alla campagna di Kamala Harris

I Foo Fighters hanno chiarito che non erano d’accordo nel far suonare una delle loro canzoni durante una manifestazione elettorale di Donald Trump in Arizona.

Robert F. si ritirò. Kennedy Jr. ha abbandonato la corsa presidenziale e ora il politico indipendente sostiene l’ex presidente repubblicano.

Durante una manifestazione a Gilbert, sul palco oscillante è stata suonata la canzone “My Hero”, e ora la band, guidata da Dave Grohl, ha rotto il silenzio.

“Cerchiamo di essere chiari”, ha pubblicato l’account dei social media della band, X/Twitter.

La band ha condiviso uno screenshot di uno scambio con un altro utente di X chiedendo ai Foo Fighters se avessero permesso a Trump di usare la loro canzone.

“No”, hanno risposto i Foo Fighters.

Un rappresentante dei Foo Fighters ha dichiarato in una dichiarazione a: E.W“Ai Foo Fighters non è stato chiesto il permesso e, se glielo avessero chiesto, non lo avrebbero dato.” La band ha anche indicato che avrebbe donato i proventi generati dall’uso della canzone da parte di Trump alla campagna di Kamala Harris.

All’inizio di questo mese, la squadra di Celine Dion ha pubblicamente rifiutato l’uso da parte della campagna di Trump della canzone della cantante “My Heart Will Go On” durante una manifestazione.

“Oggi, il management team di Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., sono venuti a conoscenza dell’uso non autorizzato di un video, una registrazione, una performance musicale e un’immagine di Celine Dion che canta “My Heart Will Go On” alla cerimonia di Donald Trump. / Manifestazione elettorale di J.D. Vance nel Montana”, si legge nella dichiarazione. dichiarazione Dal 10 agosto.

La dichiarazione continuava: “In nessuna circostanza questa canzone può essere utilizzata, e Celine Dion non approva questo o qualsiasi uso simile… E davvero, quella canzone?”