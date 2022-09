I Foo Fighters rendono omaggio al batterista Taylor Hawkins in un emozionante concerto a Londra

Il concerto di sabato sarà la prima esibizione della band insieme dalla morte di Hawkins.

Secondo l’agenzia di stampa britannica PA Media, un in lacrime frontman dei Foo Fighters Dave Grohl ha detto alla folla allo stadio di Wembley di Londra: “Taylor voleva suonare e registrare con chiunque e tutti. Voleva suonare musica ogni giorno. Nemmeno quella. Tanta di persone con cui non è mai stato coinvolto. Quindi questa è una raccolta di amici, familiari e musicisti, tutti riuniti da lui e da quell’unica persona a cui siamo tutti collegati qui oggi”.

Il tema della famiglia è stato sempre presente durante tutto lo spettacolo. Il sedicenne Oliver Shane Hawkins si unisce alla band di suo padre per una potente interpretazione della canzone dei Foo Fighters “My Hero”.

“Signore e signori, abbiamo un altro batterista che verrà a suonare con noi”, ha detto Grohl mentre accoglieva il figlio di Hawkins sul palco. “E ti dirò, non ho mai visto nessuno suonare il tamburo così forte come questo ragazzo, ma oltre a questo, è un membro della nostra famiglia. E penso che abbia senso che dovrebbe essere qui stasera con tutti noi, e che verrà a suonare con noi stasera”.

Alcuni dei più grandi nomi della musica sono usciti per onorare Hawkins, tra cui Roger Taylor e Brian May dei Queen, Rush, il cantante degli AC/DC Brian Johnson e Nile Rodgers. Erano presenti anche Chrissy Hynde dei Pretenders, la pop star Kesha, il fenomeno dell’Eurovision Sam Ryder e il frontman dei The Darkness Justin Hawkins.

In un messaggio preregistrato, Elton ha definito John Hawkins “un batterista incredibile” e ha ricordato di averlo suonato “nel mio ultimo album, di cui ero molto felice.

“Stasera si tratta di ricordarlo, onorarlo e non dimenticarlo mai”, ha aggiunto John, secondo PA.

Anche i comici Dave Chappelle e Jason Sudeikis sono saliti sul palco per raccontare storie sulla loro relazione con la musica di Hawkins.

I partecipanti al concerto hanno descritto l’atmosfera “incredibile” dello spettacolo, dicendo alla CNN che tutti erano lì per onorare Hawkins e “non avrebbe potuto essere migliore”.

“Poiché è stato il primo concerto dopo la sua morte, è stato molto emozionante, davvero crudo”, ha detto Carolina Madeira. “Davi [Grohl] Quasi al verde, e l’atmosfera era incredibile, la gente lo incoraggiava, cercando di aiutarlo a continuare a cantare. Piangevo come un bambino… tutti piangevano.

Hawkins, 35 anni, ha detto di non sapere dove suo figlio avesse la forza per esibirsi: “Era così bravo alla batteria e il legame con la band era reale, si poteva vedere l’energia. Da lui. È stata una cosa difficile , soprattutto a 16 anni, era incredibile”.

Il concerto di sabato è il primo di due eventi celebrativi in ​​onore di Hawkins. UN Secondo Concerto Tributo Si terrà il 27 settembre a Los Angeles. I fondi degli eventi andranno al supporto musicale e agli enti di beneficenza MusicCares scelti dalla famiglia Hawkins.

Hawkins si è unito ai Foo Fighters nel 1997, apparendo per la prima volta con la band in tour a sostegno del loro secondo album, “The Color and the Shape”.