I fossili di trilobiti di Pompei risalenti a 508 milioni di anni mostrano caratteristiche mai viste prima

Trilobiti risalenti a 508 milioni di anni fa sono stati trovati conservati in materiale vulcanico, rivelando dettagli mai visti prima in 3D. La loro fossilizzazione fu così rapida che piccoli gusci furono preservati sul posto e sono ancora visibili i tessuti molli, comprese le parti della bocca e gli organi interni.

I trilobiti furono sepolti nel flusso vulcanico, il materiale caldo e denso che erutta dai vulcani e talvolta raggiunge velocità fino a 200 metri (656 piedi) al secondo. Di solito brucia tutti gli organismi viventi sul suo cammino, ma questo può cambiare nell’ambiente marino.

“La superficie del mare su cui è fluita la cenere sarebbe stata mortalmente calda e, sì, avrebbe bruciato gli animali nelle sue profondità più profonde”, ha detto uno degli autori dello studio. Dottor Greg Edgecombe “La cenere deve essersi mescolata con l’acqua di mare mentre veniva raccolta e trasportata dai treppiedi che vivevano sul fondo del mare”, ha detto a IFLScience un archeologo del Museo di Storia Naturale di Londra. “Questa miscelazione attraverso una colonna di acqua di mare deve essersi raffreddata la cenere a sufficienza.”

Queste antiche meraviglie furono raccolte nell’Atlante del Marocco e furono chiamate trilobiti “Pompei” a causa della loro squisita conservazione nella cenere. Sono incredibilmente vecchi, ma non sono i trilobiti più antichi mai trovati.

Con un’età di circa 508 milioni di anni, sono più giovani dei trilobiti più antichi, che risalgono a circa 521 milioni di anni fa. Ci sono anche tracce fossili più antiche a forma di tana, chiamate Rusophycus, che si ritiene siano opera di trilobiti e abbiano più di 528 milioni di anni.

Tuttavia, il dentice comparativo è ancora notevole per il grado di conservazione che mostra.

“Ciò che rende unici i nostri esemplari, soprattutto quelli incontaminati, è la conservazione tridimensionale delle loro appendici”, ha aggiunto Edgecombe “Le appendici non sono state appiattite, riorientate o rotte. Sono state preservate in orientamenti vicini alla vita. E perché sono sono conservati nel vuoto nella matrice rocciosa, “Possiamo scansionarli con la TAC per vederli in 3D.”

Ricostruzione microscopica del trilobite Gigoutella mauretanica in vista ventrale. Credito immagine: © Arnaud MAZURIER, IC2MP, Università. Poitiers

“Le appendici conservate nello scisto possono mantenere la loro forma magnificamente, ma i fossili sono compressi al punto da essere quasi bidimensionali e dobbiamo usare campioni di demolizione per perforare meccanicamente le parti superiori dell’appendice per vedere le parti inferiori. i campioni sono perfetti dopo lo studio come lo erano prima.”

Questi dettagli mai visti prima ci permettono di vedere i trilobiti più vicini alla vita reale di quanto li abbiamo mai visti prima, con tanto di bocca a fessura e esclusive appendici per l’alimentazione verticale. Non è bella?

Lo studio è pubblicato sulla rivista Scienze.