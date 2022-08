I funzionari della Banca centrale europea avvertono del “sacrificio” necessario per domare l’aumento dell’inflazione

Sarà necessario un “sacrificio” maggiore per domare l’inflazione rispetto ai precedenti attacchi di stretta monetaria, secondo i funzionari della Banca centrale europea che hanno avvertito che la crescita dei prezzi rischia di sfuggire al controllo se non viene intrapresa un’azione forte.

Isabelle Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, e François Villeroy de Gallo, governatore della Banca di Francia, hanno affermato sabato che la politica monetaria europea dovrebbe rimanere rigida per un lungo periodo di tempo.

Le loro osservazioni alla riunione di Jackson Hole dei banchieri centrali di tutto il mondo nel Wyoming, negli Stati Uniti, hanno fatto eco a quelle del presidente della Federal Reserve Jay Powell, che venerdì Impegno a “continuare così” per schiacciare l’inflazione.

Il ritmo di crescita dei prezzi è a un livello che non si vedeva da decenni in molte economie avanzate.

“È probabile che le banche centrali subiscano un tasso di sacrificio più elevato rispetto agli anni ’80, anche se i prezzi rispondono in modo più deciso ai cambiamenti delle condizioni economiche interne, poiché la globalizzazione dell’inflazione rende difficile per le banche centrali controllare le pressioni sui prezzi”, ha affermato Schnabel.

Il rapporto di sacrificio misura quanto dolore dovranno infliggere le banche centrali in termini di crescita debole e meno posti di lavoro per riportare l’inflazione sotto controllo.

Villeroy ha affermato che “non dovrebbero esserci dubbi” sul desiderio della banca di aumentare i tassi di interesse oltre il cosiddetto tasso neutro, un livello che non aiuta né frena la crescita. Ha stimato che questo tasso fosse compreso tra l’1 e il 2%. Villeroy ha detto che potrebbe raggiungere quel livello “prima della fine dell’anno”, aggiungendo: “La nostra volontà e capacità di compiere la nostra missione sono incondizionate”.

L’inflazione dell’Eurozona dovrebbe raggiungere un nuovo record del 9% nell’anno fino ad agosto, quando gli ultimi dati verranno pubblicati mercoledì.

Schnabel ha chiesto “una forte determinazione per riportare rapidamente l’inflazione all’obiettivo”. Ha aggiunto che se la banca centrale “sminuisce l’importanza dell’inflazione persistente – come la maggior parte di noi ha fatto nell’ultimo anno e mezzo – e se è lenta ad adattare le sue politiche di conseguenza, i costi potrebbero essere significativi”.

Il Banca Centrale Europea Ha chiuso otto anni di tassi di interesse negativi il mese scorso alzando il tasso sui depositi di mezzo punto percentuale a zero, superando le precedenti indicazioni. Alcuni membri del suo consiglio direttivo di 25 persone chiedono di prendere in considerazione di andare avanti con un aumento del tasso di 0,75 punti percentuali nella riunione dell’8 settembre.

Schnabel, un ex professore di economia tedesco entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Banca centrale europea all’inizio del 2020, è una delle voci più influenti della banca centrale in politica come capo delle operazioni di mercato. E ha avvertito che “pressioni senza precedenti sugli oleodotti, mercati del lavoro rigidi e restanti vincoli sull’offerta aggregata minacciano di alimentare un processo inflazionistico che diventa sempre più difficile da controllare quanto più riluttanza agiamo su di esso”.

Le aspettative di inflazione sono in aumento tra il pubblico e i previsori professionisti, molti dei quali si aspettano che i prezzi continuino a crescere più dell’obiettivo del 2% della Banca centrale europea per diversi anni, ha affermato Schnabel, aggiungendo che la credibilità dell’istituto era in gioco.

“Sia il potenziale che il costo dell’attuale alta inflazione che è radicata nelle aspettative è sgradevolmente alto”, ha affermato Schnabel. “In questo contesto, le banche centrali devono agire in modo aggressivo”.

Villeroy, che di solito è un centrista nel consiglio di amministrazione della Banca centrale europea, ha fatto eco al tono da falco. Ma il governatore della banca centrale francese ha indicato di ritenere ancora che un aumento del tasso di 0,5 punti percentuali sarebbe stato sufficiente il mese prossimo, dicendo di essere favorevole a “un altro importante passo a settembre”.

I commenti arrivano un giorno dopo i commenti di Powell Reimposta le aspettative Su quanto e per quanto tempo è necessario aumentare i tassi di interesse statunitensi, poiché la Federal Reserve è alle prese con pressioni eccessive sui prezzi guidate in parte da fattori legati all’offerta ma anche da una domanda eccessiva.

Il capo della banca centrale statunitense ha avvertito che gli sforzi per calmare l’economia potrebbero richiedere un “periodo sostenibile” di bassa crescita, un mercato del lavoro più debole e “qualche sofferenza” per famiglie e imprese.

Come le sue controparti della BCE, Powell ha affermato che il mancato controllo dell’inflazione ora porterà a costi più elevati in seguito, suggerendo che è improbabile che la Fed interrompa il ciclo di inasprimento in tempi brevi.

Al contrario, il governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda, parlando dal pubblico durante la sezione di domande e risposte del panel di Jackson Hole, ha spiegato perché il suo paese non ha inasprito la politica monetaria in modo aggressivo.

“Non abbiamo altra scelta che continuare l’allentamento monetario fino a quando salari e prezzi non aumenteranno in modo stabile e sostenibile”, ha affermato. Kuroda prevede che l’inflazione giapponese si avvicinerà al 3% entro la fine di quest’anno per poi rallentare intorno all’1,5% l’anno prossimo.