I funzionari della Fed avvertono che l’inflazione radicata rappresenta un “rischio significativo”

Gli alti funzionari della Federal Reserve ora vedono l’inflazione radicata come un “rischio significativo” per l’economia statunitense e temono che sarà necessaria una politica monetaria più restrittiva se la crescita dei prezzi supera le loro aspettative, secondo un rapporto del loro incontro più recente.

disco Riunione di giugnoLa Fed, che ha registrato il suo primo aumento di 0,75 punti percentuali dal 1994, ha anche mostrato che i politici sostengono l’aumento dei tassi di interesse al punto in cui l’attività economica è limitata, con il potenziale per diventare “più restrittivo” se i dati lo richiedono.

“Molti partecipanti hanno ritenuto che il rischio significativo che ora il comitato deve affrontare è che l’inflazione elevata potrebbe prendere piede se il pubblico inizia a mettere in dubbio la determinazione del comitato di adeguare la posizione politica come richiesto”, si legge nel verbale.

Il verbale della riunione del Federal Open Market Committee, pubblicato mercoledì, ha mostrato che l’allarme si è diffuso nelle alte sfere della banca centrale statunitense in merito a inflazione, che funziona a un tasso annuo dell’8,6%. Il resoconto ha anche mostrato fino a che punto i funzionari sono disposti a fare per garantire che i prezzi non sfuggano di mano.

La Fed deciderà se aumentare i tassi di interesse di 0,50 punti percentuali o 0,75 punti percentuali nella riunione di questo mese, anche se molti funzionari hanno deciso di farlo. mostrato Il loro sostegno per l’aumento più grande.

“Se l’inflazione si radica nei consumatori e nelle imprese, sarà molto difficile ridurla a medio termine”, ha affermato Kathy Bostancik, capo economista statunitense presso Oxford Economics. “Questo è il punto di rottura per me [the Fed]E vogliono davvero fare tutto il possibile per garantire che ciò non accada”.

“Più a lungo l’inflazione rimane alta, più diventa parte integrante delle aspettative”, ha aggiunto.

Il verbale ha mostrato che i partecipanti sono sempre più consapevoli del fatto che i loro piani di inasprimento della politica monetaria rallenteranno il ritmo della crescita economica. La maggior parte ha indicato che i rischi per le prospettive sono “tirati al ribasso” data la possibilità che un ulteriore inasprimento potrebbe avere un ulteriore impatto sull’attività.

Il verbale riprendeva i recenti commenti del presidente della Federal Reserve Jay Powell, il quale ha sottolineato che la banca centrale aveva poco spazio di manovra mentre cercava di domare l’inflazione senza causare diffuse perdite di posti di lavoro.

Recessione americana oraSicuramente una possibilitàE dipenderà in gran parte da fattori al di fuori del controllo della Fed, ha detto il mese scorso, riferendosi alla guerra in Ucraina e al prolungato lockdown da Covid in Cina.

Powell ha raddoppiato quel messaggio la scorsa settimana in un panel con altri governatori delle banche centrali, quando ha avvertito che il mancato ripristino della stabilità dei prezzi porterebbe a un risultato peggiore per il economia statunitense.

“Il processo comporterà probabilmente un po’ di dolore, ma il peggior dolore sarà non riuscire ad affrontare questa alta inflazione e consentirle di continuare”, ha affermato.

Il resoconto della riunione di giugno fa più luce sul perché la Fed Improvvisamente ho deciso Per accelerare significativamente il ritmo della stretta monetaria, scegliendo di abbandonare i piani precedentemente indicati per il secondo rialzo consecutivo di 0,50 punti percentuali.

Invece, un aumento di 0,75 punti percentuali ha portato il tasso sui fondi federali a un nuovo intervallo obiettivo dall’1,50% all’1,75%.

La decisione ha fatto seguito alla pubblicazione di due rapporti economici, uno che mostrava un forte balzo dei prezzi al consumo a maggio e l’altro un aumento delle aspettative di inflazione.

I partecipanti hanno espresso preoccupazione per il fatto che il rapporto precedente indicasse che le pressioni inflazionistiche non si erano ancora attenuate e “[solidified] L’idea che l’inflazione sarà più stabile di quanto si aspettassero in precedenza”, secondo il verbale.

La riunione di giugno includeva anche previsioni riviste, che indicavano che i funzionari prevedono un aumento dei prezzi a poco meno del 3,5% entro la fine dell’anno. Ulteriori aumenti dei prezzi dovrebbero spingere il tasso ufficiale al 3,75% il prossimo anno, prima dei tagli nel 2024. I funzionari si aspettavano anche una maggiore disoccupazione e una crescita inferiore durante quel periodo.

Il verbale spiegava perché il mese scorso la Fed ha omesso una linea importante nella sua dichiarazione politica, in cui affermava di aspettarsi che l’inflazione scenda al suo obiettivo del 2% e che il mercato del lavoro rimanga “forte” con l’inasprimento della politica monetaria.

“Poiché un’ulteriore fermezza nella posizione politica potrebbe portare a un certo rallentamento della crescita economica e all’allentamento delle condizioni del mercato del lavoro, i membri hanno anche concordato di rimuovere il linguaggio della precedente dichiarazione”, si legge nel verbale.