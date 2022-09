I futures Dow Jones aspettano che la Fed aumenti i tassi, ma questo è ciò che conta; Tesla flirta con i punti vendita

Durante la notte i futures Dow Jones sono leggermente più alti, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con particolare attenzione all’annuncio della riunione della Fed. Gli indicatori anticipatori sono scesi martedì quando la Federal Reserve ha iniziato la sua riunione politica di due giorni.







Il titolo Tesla ha lampeggiato brevemente con un forte segnale di acquisto, sebbene ci fossero segnali più deboli del previsto Tesla (TSLA) domanda in Cina. Viene in un grande mezzo Ford Motor (F) Avviso di costi di fornitura e veicoli incompleti. Le azioni Ford sono scese del 12%, con Motori generali (GM) in calo del 5,6% nonostante un accordo di fornitura di veicoli elettrici hertz (HTZ).

Oltre a Tesla, i produttori di chip sui semiconduttori (su di me) E il Impegnarsi (PIMostra forza con Scienze neurobiologiche (NBIX) e il gigante del litio Metri quadrati (Metri quadrati).

mela (AAPL) è aumentato per la seconda sessione consecutiva. Le azioni Apple sono ancora al di sotto dei livelli chiave. Nel frattempo, enormi stock tecnologici Microsoft (MSFT) e il padre di Google l’alfabeto (Il Google) al minimo di 52 settimane.

Le azioni NBIX sono in aumento Classifica IBD. TSLA Stock e On Semiconductor, nota anche come Onsemi, si trovano a difetto 50. ON stock è disponibile IBD Big Cap 20. Impinj è martedì Azioni IBD oggi.

Il video incluso in questo articolo discute l’azione di mercato di martedì e analizza le scienze neurobiologiche, Wolfspeed (lupo) e stock PI.

Riunione della Fed

Sembra che i responsabili politici siano rinchiusi in a Terzo aumento consecutivo del tasso di interesse della Federal Reserve 75 punti base, con un annuncio previsto per le 14:00 ET di mercoledì. I mercati vedono una piccola opportunità per un massiccio rally di 1 pip.

La chiave è ciò che la Fed ora vede. La previsione trimestrale indicherà dove la banca centrale vedrà il tasso sui fondi federali alla fine del 2023 e in quali condizioni economiche. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, nel suo discorso a Jackson Hole il 26 agosto, ha chiarito che la Fed è disposta a rischiare una recessione per controllare l’inflazione.

Powell parlerà alle 14:30 ET, forse fornendo alcuni suggerimenti su un aumento dei tassi a breve termine da parte della Fed. Attualmente, i mercati scommettono su una quarta mossa di 75 punti base a novembre, seguita da 50 punti base a dicembre. Ciò dovrebbe spingere il tasso sui fed funds entro la fine dell’anno al 4,25%-4,5% dall’attuale 2,25%-2,5%. Prima dell’IPC di agosto del 14 settembre, i mercati guardavano al 3,75%-4% alla fine del 2022.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

mercato azionario martedì

Il mercato azionario è sceso martedì mentre si avvicinava l’annuncio della riunione della Federal Reserve. Il rimbalzo del tardo pomeriggio svanì verso la chiusura.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1% negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso l’1,1%. L’indice Nasdaq Composite è in calo dello 0,95%. Small cap Russell 2000 ha perso l’1,4%.

Le azioni di Apple, membro del Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite, sono aumentate dell’1,6% a 156,90. Il titolo AAPL ha colpito la resistenza di 21 giorni ed è ancora al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni dopo la grande inversione ribassista della scorsa settimana. Ma una mossa decisiva al di sopra delle linee a 50 e 200 giorni potrebbe fornire un nuovo ingresso anticipato.

E il greggio statunitense per il mese di ottobre è sceso dell’1,5 per cento a 84,45 dollari al barile. I futures sul petrolio greggio per novembre, ora il contratto per il prossimo mese, sono scesi dell’1,7% a $ 83,94.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 8 punti base al 3,57%, il massimo in 11 anni.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) in calo dell’1,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è scivolato dell’1,5%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è in calo dell’1,4%.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) in calo del 2,7%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è in calo dello 0,7% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) 1,5%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) deroga dell’1,2%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 2,5% e gli ETF ARK Genomics (ARKG) in calo dell’1,6%. Le azioni TSLA sono una delle principali proprietà degli ETF di Ark Invest.

Azione PI

Martedì le azioni Impinj sono scese del 2,5% a 89,66. Le azioni del produttore di chip di tracciamento stanno trovando supporto nelle serie di 21 giorni e 10 settimane. Le azioni PI stanno facendo un nuovo consolidamento che dovrebbe essere una base adeguata entro venerdì, chiudendo con 99,10 pip di acquisto. Gli investitori possono utilizzare 93,46, appena sopra i massimi di breve termine, come ingresso anticipato ancora vicino alla linea delle 10 settimane.

Il forza relativa della linea È appena al di sopra dei livelli, il che è un segno rialzista per il titolo PI poiché supera l’S&P 500.

nel negozio

Sul fronte dei semiconduttori, il titolo è sceso del 2,4% a 68,48 dopo essere salito dell’1,8% lunedì. Le azioni del produttore di chip focalizzato sui veicoli elettrici hanno chiuso appena al di sotto della serie di 10 settimane di 21 giorni.

La linea RS di Onsemi è vicina ai massimi.

Dopo un breakout fallito a fine agosto da una base lunga, il titolo ON potrebbe avere una nuova base superficiale il prossimo fine settimana. Gli investitori possono utilizzare 73,03 come reddito solido, che sarà anche al di sopra del massimo della correzione precedente.

Azione NBIX

Le azioni Neuron sono scese dello 0,7% a 107,09, trovando ancora una volta supporto alla media mobile a 21 giorni. Le azioni NBIX hanno una gamma base piatta Con 109,36 punti di acquisto, secondo Analisi MarketSmith. La base piatta è leggermente più alta della coesione precedente, il che rende questo punto Formare la base sulla base. Gli investitori possono utilizzare il movimento sopra il massimo di lunedì di 108,71 come ingresso leggermente inferiore. La linea RS di azioni NBIX ha raggiunto un nuovo massimo.

Magazzino di mq

Il titolo SQM è sceso del 2,4% a 104,66, proprio alla serie di 21 giorni. Le azioni della gigantesca compagnia di litio e fertilizzanti in Cile hanno cercato di uscire dal caos tazza con manico All’inizio di questo mese, ma non ha chiuso al di sopra del livello di 113,80 punto di acquisto. La buona notizia è che la serie di 50 giorni sta iniziando a recuperare.

La linea RS di SQM si avvicina ai massimi.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è salito a 313,33, estendendo leggermente i suoi guadagni e superando un punto di acquisto molto forte a 309,22. Ma le azioni sono svanite, chiudendo lo 0,1% a 308,73. Il titolo TSLA si sta avvicinando a 314,74 punti di acquisto da un breve consolidamento, all’interno di un consolidamento molto più ampio che potrebbe essere una base adatta questo fine settimana.

La linea RS è recentemente salita appena al di sotto dei massimi di inizio aprile.

L’acquisto di azioni TSLA, o di qualsiasi azione, nell’attuale contesto di mercato sarebbe molto aggressivo.

Il CEO Elon Musk martedì ha twittato su Optimus, il robot robot Tesla che potrebbe sfoggiare all’Artificial Intelligence Day dell’azienda il 30 settembre. La maggior parte degli esperti afferma che un utile robot per uso generale è ancora molto lontano. Ha anche accennato alla funzione Smart Summon migliorata o alla funzione di parcheggio automatico, che ha avuto problemi nel corso degli anni.

Tuttavia, le vendite di Tesla in Cina non sono attese. Le vendite interne dovrebbero continuare a raggiungere un livello record a settembre, poiché la capacità di Shanghai è nuovamente aumentata. Ma Immatricolazioni assicurazioni veicoli Tesla È caduta nell’ultima settimana, che è il momento in cui di solito combattono duramente.

I tempi di attesa di Tesla China sono diminuiti drasticamente nelle ultime settimane, con il gigante delle auto elettriche che ha fatto ricorso a un massiccio supporto assicurativo per rafforzare le vendite di fine trimestre. Ciò potrebbe presagire un effettivo taglio dei prezzi entro la fine dell’anno.

analisi del mercato azionario

Bene, è una correzione nel mercato azionario. L’S&P 500 e il Dow Jones martedì hanno tagliato i minimi di venerdì scorso, prima di ridurre leggermente le perdite.

La buona notizia di martedì è che le azioni non sono rimbalzate tra le grandi notizie riguardanti la Federal Reserve. Ciò è in contrasto con il discorso di Jackson Hole del 26 agosto del presidente della Federal Reserve Powell, o con il rapporto sull’inflazione CPI del 14 settembre.

Non è un caso che il mercato azionario sia alle prese con l’aumento dei rendimenti dei Treasury.

Il caso Summer Bull ruotava attorno alla Federal Reserve. In primo luogo, ci si aspettava che la Fed rallenti presto il rialzo dei tassi, per poi iniziare a tagliare i tassi nel 2023. Quindi, c’è ancora speranza che la Fed tagli i tassi e si fermi entro la fine dell’anno.

Ma la Fed è ora sulla buona strada per aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo fino alla fine dell’anno, con maggiori probabilità che accada nel 2023. Ciò significa molto dolore per l’economia.

L’attuale contesto di bassa crescita e alta inflazione non è stato del tutto facile per le imprese. roccaforte, Fedex (FDX) E il Generale elettrico (GE) tra gli avvisi della scorsa settimana.

La vendita delle azioni Ford martedì, dopo FDX e GE la scorsa settimana, mostra che gli investitori non hanno valutato dividendi deludenti. Aspettati più avvisi nelle prossime settimane.

Data la debolezza delle ultime settimane, è probabile che il mercato rimbalzi mercoledì dopo la riunione della Fed e il discorso del presidente della Fed Powell. Tieni presente che il mercato spesso inverte la rotta in reazione nel corso del secondo giorno della riunione della Fed.

Fino a quando non sarà chiaro quando la Fed potrebbe iniziare a rallentare e fermare la sua stretta, è difficile vedere i mercati fare progressi significativi. Non è difficile vedere i principali indici testare o abbassare i minimi di giugno.

Cosa stai facendo adesso

La correzione del mercato è tornata in vigore poiché la Federal Reserve è vicina ad aumentare di nuovo drasticamente i tassi di interesse, senza una fine in vista. Le aziende stanno pubblicando grandi allarmi in mezzo a condizioni macroeconomiche difficili che probabilmente peggioreranno.

Gli investitori dovrebbero avere poca o nessuna esposizione e non effettuare nuovi acquisti. Attendi un trend rialzista confermato, che probabilmente includerà i principali indicatori che rivendicano le loro medie mobili a 50 giorni. Anche in questo scenario, altri ostacoli tecnici, oltre alla Federal Reserve e al contesto economico, dovrebbero mantenere gli investitori prudenti.

Per ora, gli investitori dovrebbero lavorare sulle loro liste di controllo, concentrandosi sui punti di forza relativi come NBIX, On Semi e azioni Tesla. Ricorda che i vincitori relativi di oggi potrebbero iniziare a disfarsi se la correzione si intensifica.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

