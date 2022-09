I futures Dow salgono, il prezzo del petrolio salta su mossa a sorpresa OPEC +, notizie Russia

I futures Dow sono leggermente aumentati lunedì pomeriggio, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I prezzi del greggio sono rimbalzati quando l’OPEC+ ha inaspettatamente accettato un piccolo taglio della produzione. Nel frattempo, la Russia ha affermato che il flusso di gas naturale verso l’Europa rimarrà interrotto fino alla revoca delle sanzioni occidentali.







Il rally del mercato azionario è sceso di nuovo bruscamente la scorsa settimana, superando i livelli chiave.

Con i principali indici diretti a sud e pochi titoli in buona salute, gli investitori dovrebbero avere una grande posizione di liquidità e attendere condizioni migliori.

mela (AAPL) sarà al centro dell’attenzione questa settimana, con la nomina del gigante tecnologico Dow Jones iPhone 14 svelato Il 7 settembre, le azioni Apple erano in costruzione fino a quando non sono crollate nelle ultime sessioni insieme al mercato in generale.

Reti Arista (Rete) ha uno stile grafico simile a quello di Apple, ma il titolo ANET presenta alcune differenze che potrebbero renderlo più attraente. Tuttavia, il repository ANET non è perseguibile.

mentre, Enfase di energia (ENPH), Lanto (LNTH) E il Scienze neurobiologiche (NBIX) stanno scendendo verso il basso nel consolidamento dopo forti rotture. Sono pronte o pronte per il crack?

Il video incluso nell’articolo ha esplorato in profondità il movimento del mercato, con un’analisi dei titoli Apple, Arista Networks ed Enphase Energy.

Aumento del prezzo dell’energia

I futures sul greggio sono aumentati di oltre il 2%, dai massimi di lunedì. OPEC e alleati chiave come la Russia Accordo sul taglio delle quote di produzione di 100.000 barili al giorno in ottobre. I tagli alla produzione erano sul tavolo ma non previsti. Non è chiaro se la produzione effettiva diminuirà mai così tanto, perché molti dei membri del cartello non stavano rispettando le quote attuali. Tuttavia, invia un segnale sulle preoccupazioni dell’OPEC+ sugli attuali prezzi del greggio e sull’offerta e la domanda in un’economia globale debole.

Nel frattempo, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono aumentati dopo essere aumentati del 3% in precedenza. I prezzi del gas naturale sono aumentati in Europa dopo essere scesi la scorsa settimana dai massimi record nella stratosfera. La scorsa settimana, la Gazprom, di proprietà statale russa, ha chiuso l’oleodotto Nord Stream 1 verso l’Europa, per soli tre giorni di manutenzione. Ma sabato il gasdotto non ha ripristinato i flussi. Il Cremlino, ignorando la pretesa di problemi di manutenzione, ha dichiarato lunedì che il flusso di gas naturale non sarebbe tornato alla normalità fino a quando l’Occidente non avesse revocato le sanzioni sull’invasione dell’Ucraina. L’Europa sta raccogliendo rifornimenti per l’inverno.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,35% e i futures Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0,4%.

I mercati azionari statunitensi saranno chiusi lunedì alle Festa del lavoro, ma erano aperti altri scambi in tutto il mondo. I futures Dow verranno scambiati normalmente, chiudendo alle 13:00 ET e riaprendo alle 18:00 ET.

La Cina estende il blocco Covid a Chengdu, capitale della provincia industriale del Sichuan di 21 milioni di persone. L’hub tecnologico costiero, Shenzhen, che è stato sottoposto a test di massa questo fine settimana, sta affrontando restrizioni progressive.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è una ripresa solo di nome. Ha esteso le sue recenti perdite, anche se ha chiuso leggermente al di sopra dei minimi di giovedì.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso il 3% nell’ultima settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 3,3%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 4,2%. Small cap Russell 2000 è sceso del 4,7%

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato di 16 punti base al 3,19%, il quinto guadagno settimanale consecutivo nonostante sia sceso venerdì da un massimo di due mesi.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi del 4,9% a 86,87 dollari al barile.

I futures sul gas naturale sono scesi del 5,2%, quasi tutti venerdì.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo del 6,4% la scorsa settimana, mentre il creatore dell’IBD Breakout Opportunities ETF (in formaIl 3,5% si è arreso. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 4,4%, con diversi nomi di software di alto valore che si sono schiantati contro l’IGV la scorsa settimana. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) 6,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è in calo dell’8,4% la scorsa settimana, con i titoli siderurgici in scioglimento dopo alcuni segnali di acquisto lampeggianti la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è diminuito del 4,6%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) ha perso quasi il 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è in calo del 3,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e il Financial Select SPDR ETF (XLF) in calo del 3,4%, anche se dopo tre rialzi settimanali. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dell’1,8%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 5,25% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 5,1%.

Stock di mele vs. ANET STOCK

Le azioni Apple sono scese del 4,8% a 155,81 la scorsa settimana, scendendo al di sotto della linea dei 200 giorni e infine della linea dei 50 giorni. Le azioni AAPL hanno ancora un handle di 176,25 punto di acquistoma la maniglia sembra meno attraente.

Il forza relativa della linea Ancora vicino ai massimi. Ciò dimostra che le azioni Apple sono scese in modo significativo con l’indice S&P 500.

Gli utili del quarto trimestre di Apple sono diminuiti, poiché gli analisti hanno registrato una crescita dell’EPS a due cifre nell’anno fiscale 2022 e 2023.

Il titolo ANET è sceso del 4,7% a 117,30, ritirandosi anche dalla sua linea dei 200 giorni, poiché il rimbalzo di venerdì è svanito. Le azioni non sono scese alla serie di 50 giorni durante la settimana, anche se hanno testato la serie di 10 settimane. Le azioni Arista hanno un punto di gestione dell’acquisto di 132,97 a doppia base inferiore.

Nel frattempo, la crescita degli utili e delle vendite di Arista è aumentata negli ultimi tre trimestri, con l’EPS in aumento del 59% e i ricavi in ​​aumento del 49% nel secondo trimestre. Gli analisti vedono una crescita dell’EPS del 40% nel 2022 e del 13% nel 2023.

I guadagni di Arista possono essere visti come più vulnerabili di quelli di Apple. Una significativa riduzione della spesa IT aziendale potrebbe pesare sui titoli di rete mentre la domanda di iPhone e servizi di Apple sembra essere più stabile.

Altri titoli da tenere d’occhio

Il titolo ENPH è sceso la scorsa settimana del 3,3% a 279,07, ma è scambiato relativamente stretto e mantiene il supporto intorno alla media mobile a 21 giorni. La principale azienda di energia solare è scambiata in modo relativamente stretto e può averlo base piatta Sul grafico settimanale dopo un’altra settimana. Le azioni Enphase potrebbero anche continuare a scivolare – o spostarsi lateralmente – per testare le linee a 50 giorni e 10 settimane in rapida crescita. Ciò potrebbe fornire un’opportunità di acquisto, supponendo che le azioni ENPH rimbalzino da lì.

Il titolo NBIX è sceso dell’1,8% la scorsa settimana a 103,01 per chiudere vicino alla linea dei 21 giorni. Venerdì mattina, Neurocrine è rimbalzato da questo livello e si è avvicinato a un ingresso corto nella linea di tendenza, ma ha invertito al ribasso quando il mercato si è invertito. Il titolo NBIX non è lontano dalla linea dei 50 giorni, che attualmente coincide all’incirca con il precedente punto di acquisto di 100,10. La biotecnologia ha bisogno di altre due settimane per formare una base adeguata.

Il titolo LNTH è sceso del 3,7% la scorsa settimana a 78,48, chiudendo leggermente al di sotto della serie di 21 giorni, secondo Analisi MarketSmith. Un 21 o 50 in rapida ascesa potrebbero offrire una nuova entrata a Lantheus, che ha liberato una base precedente ad agosto, ma in alcuni affari indisciplinati.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario è una ripresa solo di nome. Da quando l’S&P 500 si è fermato al di sotto della sua media mobile a 200 giorni il 16 agosto, i principali indici sono in calo. Il discorso del 26 agosto del presidente della Federal Reserve Jerome Powell a Jackson Hole, che ha indicato una Fed più aggressiva e deprimente, ha portato a una vendita ancora più forte.

Nell’ultima settimana, tutti i principali indicatori sono scesi al di sotto delle medie mobili a 50 giorni. Giovedì sono già rimbalzati dai minimi intraday, con solo il Nasdaq Composite che ha evitato di minare i suoi minimi a fine luglio.

Venerdì mattina, gli indicatori sono rimbalzati nel rapporto sull’occupazione di agosto, che mostrava forti assunzioni ma anche un tanto atteso aumento della forza lavoro. Ma dopo che l’S&P 500 e il Russell 2000 hanno raggiunto le linee dei 50 giorni, gli indici hanno fatto una brutta inversione.

La media mobile a 50 giorni funge ora da tetto contro il supporto. Superare questo livello è fondamentale, ma è solo un test iniziale. La linea dei 21 giorni è un altro livello chiave, che coincide più o meno con i forti trend ribassisti del Nasdaq e dell’S&P 500. Ma la vera chiave è superare la media mobile a 200 giorni.

D’altra parte, il breakout del Nasdaq dai minimi di giovedì significherà probabilmente la fine ufficiale del rally del mercato molto in difficoltà.

Molte azioni blue chip hanno subito molti danni nell’ultima settimana. Sebbene alcuni titoli come ENPH e NBIX stiano reggendo relativamente bene, non stanno facendo progressi.

Le azioni potenziali di Apple e ANET non stanno scendendo molto più del mercato più ampio. È un esempio del motivo per cui gli investitori vogliono acquistare azioni in un trend rialzista del mercato.

I titoli energetici sono nel loro regno dei prezzi del petrolio e del gas, ma sono soggetti a grandi oscillazioni dei prezzi, a volte per capriccio di leader autoritari. Il taglio alla produzione dell’OPEC+ e la decisione della Russia di sospendere definitivamente le spedizioni di gas naturale fino alla revoca delle sanzioni potrebbero fornire vento favorevole alle scorte energetiche martedì.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero avere un’esposizione minima e prepararsi pazientemente a un contesto di mercato migliore. Fino a quando i principali indici non riguadagneranno le loro medie mobili a 50 o 21 giorni, gli investitori probabilmente non dovrebbero prendere in considerazione nuovi acquisti. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dai nomi di petrolio e gas, ma gli investitori dovrebbero procedere con cautela anche lì.

Il rapido aumento e l’inversione dalla linea dei 50 giorni potrebbero aver fornito alcune opportunità di vendita allo scoperto. Un altro tentativo di Pentecoste potrebbe rifarlo nei prossimi giorni.

Quindi costruisci le tue liste di controllo lunghe e corte, che probabilmente avranno bisogno di molte modifiche rispetto a una settimana fa. Al rialzo, concentrati sui titoli con una forte forza relativa, anche se non hanno modelli perfetti.

