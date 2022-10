I futures Dow salgono prima del rapporto sull’inflazione CPI; Gli investitori evitano questo errore

I futures Dow Jones sono saliti all’inizio di giovedì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Tutti gli occhi sono puntati sul rapporto sull’inflazione CPI di settembre di questa mattina.







Il mercato azionario è stato relativamente calmo mercoledì prima dell’IPC di giovedì, con i verbali di PPI e Fed che hanno avuto scarso impatto. I principali indicatori, leggermente più bassi mercoledì, sono vicini ai minimi di mercato ribassisti. Ma almeno hanno evitato di ripetere l’errore di precipitarsi su dati economici importanti dalla Federal Reserve.

Gli investitori dovrebbero essere in disparte. Anche i migliori titoli faticano a calpestare l’acqua e possono scendere rapidamente.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), tra i titoli più forti, ricadendo sulla linea dei 50 giorni. Il grafico azionario VRTX è buono, ma la biotecnologia non sta facendo progressi.

Nel frattempo, mercoledì sono scoppiate altre due giocate legate ai veicoli elettrici. Albemarle (CAMICE) improvvisamente con altri giochi di litio. Il titolo ALB ha tenuto bene, sull’orlo dei primi segnali di acquisto. Sistemi di prova Aehr (AEHR) è sceso, con i chip EV che hanno esposto quasi tutto il grande divario di guadagni di venerdì.

per questa parte, Tesla (TSLA) ha guadagnato lo 0,3%, tagliando una serie di sconfitte di cinque giorni. Ma le azioni Tesla sono vicine ai minimi di 52 settimane.

Le azioni VRTX sono attive Classifica IBD e il difetto 50. Il titolo Albemarle è nella lista di controllo della classifica. Entrambi i titoli Vertex e ALB sono in archivio IBD Big Cap 20.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono in rialzo dello 0,5% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,5% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di un punto base al 3,89%.

Il rapporto sull’inflazione CPI farà sicuramente capolino sul contratto futures Dow Jones e sui rendimenti del Tesoro.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Guadagno principale

L’industria dei semiconduttori di Taiwan (TSM) Guadagni e ricavi hanno superato le visualizzazioni del terzo trimestre. La più grande fonderia di trucioli del mondo produce trucioli mela (AAPL), nvidia (NVDA) e altro ancora.

Le azioni TSM sono aumentate di oltre il 2% all’inizio di giovedì. Mercoledì le azioni sono aumentate dell’1%, ma questa settimana sono rimaste in calo dell’8%, al livello più basso degli ultimi due anni. La debolezza dei personal computer e di altri dispositivi elettronici di consumo, insieme all’aumento dei controlli statunitensi sulle esportazioni di chip in Cina, ha indebolito i semiconduttori.

Delta Airlines (DA), dando il via ai risultati del terzo trimestre delle compagnie aeree, con EPS che ha perso alcune visualizzazioni, almeno in parte a causa dell’uragano Ian. La crescita dei ricavi ha superato. Delta ha fornito una previsione ottimistica per il quarto trimestre e ha portato l’EPS al di sopra delle aspettative.

Le azioni DAL sono aumentate del 5% nel trading pre-mercato, ma non lontano dal minimo degli ultimi due anni.

metalli commerciali (CMC) preparerà il terreno per spettacoli di acciaio e metallo.

Il titolo CMC è sceso dell’1,3% mercoledì, tornando al di sotto della media mobile a 50 giorni dopo aver testato la linea di tendenza martedì. Se non fosse per il mercato ribassista e gli utili – che sono enormi – il titolo CMC flirterebbe con un segnale di acquisto anticipato. dinamica dell’acciaio (STLD), che sarà annunciato la prossima settimana, ha la stessa azione sul grafico.

Rapporto sull’inflazione CPI

Il dipartimento del lavoro rilascerà il suo indice dei prezzi al consumo per settembre alle 8:30 ET. Gli economisti prevedono che l’indice generale dei prezzi al consumo aumenterà dello 0,2% rispetto ad agosto. L’IPC core, che esclude cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello 0,4% dopo una calda lettura dello 0,6% di agosto.

Su base annualizzata, l’inflazione CPI dovrebbe scendere leggermente all’8,1% dall’8,3% di agosto, con il 9,1% di giugno che ha toccato il massimo degli ultimi 40 anni. Ma l’inflazione core dovrebbe accelerare al 6,5% dal 6,3% di agosto, con gli affitti come un fattore trainante. Ciò corrisponderebbe al picco di 39 anni di marzo.

Mercoledì, l’indice dei prezzi alla produzione di settembre è aumentato dello 0,4% rispetto ad agosto, il doppio delle aspettative. L’inflazione all’ingrosso si è attestata all’8,5%, in leggero calo rispetto all’8,7% di agosto, ma leggermente al di sopra delle aspettative dell’8,4%. Il Core PPI è salito dello 0,3%, in linea con il consenso. L’inflazione core PPI è scesa al 7,2% dall’8,1% di agosto.

Verbale della riunione della Fed

Mercoledì, la banca centrale ha pubblicato i verbali della riunione della Federal Reserve del 20-21 settembre. Molti funzionari. Secondo il verbale della riunione della Federal Reserve, ha affermato che “il costo di intraprendere azioni troppo piccole per ridurre l’inflazione è probabile che superi il costo di prendere troppo”. Molti partecipanti hanno voluto “calibrare” il futuro stringendolo alle condizioni economiche.

Tuttavia, la Fed è alla ricerca di prove chiare e convincenti che l’inflazione si stia attenuando in modo significativo prima di rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi. Finora non è stato così.

Aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed

Le aspettative di aumento dei tassi della Fed sono aumentate dopo CPI superiore alle attese ad agosto Rapporto il 13 settembre. I principali indicatori, in rialzo nei dati CPI, sono scesi sui risultati consuntivi. I rendimenti del Tesoro hanno continuato a crescere.

C’è una probabilità dell’81% che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse di 75 punti base per il quarto incontro consecutivo a novembre. Questo è secondo Strumento FedWatch ECM. I mercati anticipano in modo schiacciante almeno 50 punti base a dicembre, portando l’intervallo dei fed funds di fine anno al 4%-4,25%. Ciò include una terza possibilità che dicembre sia un’altra mossa di 75 punti base.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

mercato azionario mercoledì

Il mercato azionario è stato tranquillo mercoledì, spostandosi tra magri guadagni e perdite mentre gli investitori attendono il rapporto CPI di giovedì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,3%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,1%. Small cap Russell 2000 è diminuito dello 0,3%.

Chi sono stati i grandi guadagni: le azioni delle compagnie di crociera che sono state battute. Norwegian Cruise Line (NCLH), Reale Caraibi (RCL) E il Carnival Corp. (CCLL’S&P 500 è stato il migliore mercoledì, in rialzo del 10% o più.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 2,3% a 87,27 dollari al barile, continuando a correggere molti degli enormi guadagni realizzati la scorsa settimana a seguito dei tagli alla produzione dell’OPEC+.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 4 punti base al 3,9%. Il rendimento a 10 anni è ancora vicino ai massimi su 12 anni vicino al 4%.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è aumentato dello 0,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è salito più in alto. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,6%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) in rialzo dell’1,3% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 0,6%. Il titolo Tesla è il titolo numero uno detenuto tramite gli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) era piatto. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dell’1,2%, con Delta Air come componente chiave. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLEanticipo dello 0,8% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è diminuito dello 0,2%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dello 0,5%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

EV durante la riproduzione di crash

Le giocate al litio sono state tra le più grandi perdenti mercoledì. Morgan Stanley vede i prezzi del litio, che sono saliti a livelli record, a un certo punto in calo. Il titolo ALB, che sembrava forte, è sceso del 7,9%, facilmente il peggior rendimento dell’S&P 500. Le azioni sono scese dalla media mobile a 50 giorni al minimo di due mesi. Metri quadrati (Metri quadrati), Levent (LTHM) e altri titoli di litio anch’essi venduti.

Il titolo AEHR è sceso del 6,35%, dopo aver superato la linea dei 50 giorni. Le azioni del produttore di chip esposto ai veicoli sono scese del 14% durante la settimana. Venerdì, i sistemi di test Aehr aumentano del 24% risultati esplosiviMa chiunque abbia comprato quel buco ora è sott’acqua.

Le azioni ALB e Aehr Test Systems stanno seguendo grandi vendite in altri giochi relativi ai veicoli elettrici, tra cui sui semiconduttori (su di me).

Il titolo Tesla, che qualche settimana fa ha flirtato con forti entrate, sta ora cercando di mantenersi al di sopra dei minimi di maggio.

A volte c’è un fattore scatenante particolare, come le deludenti consegne di Tesla. Ma alla fine, il mercato ribassista arriva a tutti.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

analisi del mercato azionario

Gli indicatori principali sono stati leggermente modificati mercoledì, con gli investitori che non sono disposti a fare grandi scommesse prima del rapporto sull’inflazione CPI.

È probabile che dati sull’inflazione più del previsto ravvivino i discorsi sulla “Fed fondamentale”, soprattutto perché i mercati globali sono nervosi per la politica aggressiva della Fed. I politici potrebbero essere alla ricerca di una scusa per abbandonare i forti aumenti dei tassi, ma finora la loro retorica è rimasta decisamente aggressiva.

Tutti i principali indicatori sono al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni. L’ultima volta che hanno chiuso al di sopra di quel livello a breve termine? 12 settembre, il giorno prima del CPI di agosto. Anche il Dow, l’S&P 500 e il Nasdaq erano al di sopra delle linee dei 50 giorni quel giorno, ma ora sono ben al di sotto della media in calo.

Nonostante il tiepido anticipo di mercoledì, gli investitori non stanno raccogliendo dati critici sull’inflazione per la Fed, a differenza del discorso di Jackson Hole del presidente della Fed Jerome Powell, del CPI di agosto e del rapporto sull’occupazione di settembre lo scorso venerdì. Ciò potrebbe almeno mitigare il potenziale rovescio della medaglia di una lettura calda dell’inflazione CPI.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

L’S&P 500 è in fondo a un mercato ribassista. Il numero di azioni create continua a diminuire, anche con le recenti azioni contraffatte come le azioni VRTX che non stanno facendo progressi.

I rischi sono alti mentre le ricompense sono basse.

Il rapporto sull’inflazione di giovedì potrebbe essere un catalizzatore di grandi guadagni o perdite. Anche se le azioni rimbalzano fortemente, gli investitori non dovrebbero eccitarsi troppo durante una buona giornata, specialmente con indici che sono al di sotto di diversi livelli chiave.

Detto questo, rimani impegnato e preparati ad agire quando il mercato aumenterà decisamente. Ciò significa rielaborare le liste di controllo. Concentrati sui titoli con una forte forza relativa, anche se i grafici mostrano molti danni.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

