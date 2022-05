I futures Dow scendono dopo aver innescato una vendita mirata; Il mercato offre una probabilità del 90% di farlo

Durante la notte i futures Dow Jones sono leggermente scivolati, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, a causa dei ricavi deboli e delle indicazioni di Cisco Systems. Il rally del mercato azionario è stato svenduto pesantemente mercoledì, come grande Obbiettivo (TGT) La perdita di profitto ha sollevato gravi preoccupazioni per i rivenditori, i settori collegati e l’economia in generale in un contesto di forte inflazione e domanda debole.







La forte vendita di mercoledì arriva sulla scia del lancio dei principali indici Giornata di follow-up A conferma del nuovo rally del mercato azionario, lampeggiano segnali ribassisti.

dopo la chiusura, Sistemi Cisco (CSCO) E Sociedad Química e Minera de Chile (Metri quadrati), o SQM, guadagni dichiarati. I guadagni di Cisco hanno superato le previsioni finanziarie del terzo trimestre dello scorso anno, ma le entrate sono andate perse, così come il gigante delle reti Meno guidato per l’attuale Q4. Le azioni CSCO sono scese del 13% durante la notte. Reti Arista (Rete) e altri titoli correlati sono fortemente diminuiti.

I guadagni SQM sono ancora in sospeso dopo ore passate a giocare a fertilizzanti e litio. Le azioni SQM sono aumentate dello 0,4% a 90,21 nella sessione regolare di mercoledì dopo aver toccato 93,14 nella giornata, superando brevemente 90,97. punto di acquisto.

Il video incluso in questo articolo discute il sell-off del mercato di mercoledì e analizza il titolo TGT, Northrop Grumman (Certificato di nulla osta) E di Broadcom (AVGO).

Target Profitti Cattive notizie per la vendita al dettaglio

I profitti target sono diminuiti 41%, molto più del previsto. Il rivenditore ha accusato i costi di spedizione e i consumatori che si sono allontanati da televisori e altri articoli discrezionali. Target vede pressioni sui margini durante l’anno fiscale in corso. È arrivato un giorno dopo Walmart (WMT) mancati EPS e una tendenza al ribasso, che indica un aumento dei costi di nolo, nolo e manodopera. A quel tempo, gli investitori avrebbero potuto pensare o sperare che i problemi di Walmart fossero specifici dell’azienda, ma i risultati di Target indicavano un problema molto più ampio.

Lo stock target è sceso del 25% a 161,61. Le azioni Wal-Mart sono scese del 6,8%, dopo essere scese dell’11,4% martedì. Entrambi sono al livello più basso dal 2020.

Se Walmart e Target stanno lottando nell’attuale clima economico, non può essere un bene per sconti, altri rivenditori e in generale.

albero del dollaro (DLTR) è in calo del 14,4% dopo essere sceso del 3,2% martedì. Il titolo DLTR ha resistito bene, ma martedì è sceso al di sotto della serie di 50 giorni e si è schiantato alla serie di 200 giorni. Costco all’ingrosso (recupero) ha perso oltre il 12%, dopo aver già completamente vacillato il breakout ed essere sceso al di sotto delle principali medie mobili nelle ultime settimane. Dollar Tree e COST riportano le azioni la prossima settimana.

miglior acquisto (BBY), pubblicato all’inizio di giovedì, è sceso del 10,5% al ​​minimo di due anni.

Aziende di autotrasporti, Tesla, Apple Stock Hit

Servizi di trasporto GB Hunt (JBHT) ha venduto il 9%, in calo rispetto alla serie di 10 settimane vicine. Con l’indebolimento della domanda dei consumatori, le società di autotrasporti potrebbero vedere una domanda debole, che lotta per trasferire i prezzi elevati del diesel.

Le azioni Apple sono scese del 5,6% a 140,82, il livello di chiusura più basso in sei mesi, poiché un avviso mirato sulla spesa discrezionale per i consumatori ha sollevato preoccupazioni sul gigante tecnologico Dow Jones. Nelle ultime settimane, il produttore di iPhone ha stipulato un contratto con Foxconn e Taiwan semiconduttori (TSM), fare patatine per Mela (AAPL) e molti altri, avvertiti della debole domanda di smartphone. Il titolo AAPL è sulla buona strada per la sua ottava perdita settimanale consecutiva.

Le azioni Tesla sono crollate del 6,8% a 709,81, la chiusura più bassa da agosto. Mentre lo scarso apprezzamento da parte dei consumatori potrebbe teoricamente danneggiare la domanda di costose auto elettriche Tesla, la produzione totale di veicoli è così bassa che l’offerta è ancora il fattore dominante. Tesla (TSLA) è sotto pressione insieme ad altri nomi in crescita di alto valore, insieme ai problemi della produzione degli impianti di Shanghai e alla tenacia del CEO Elon Musk. Twitter (TWTR) acquisizione epica. Le azioni di Twitter sono scese del 3,8% a 36,85, il livello più basso in due mesi e persino al di sotto del prezzo di acquisto di Musk di $ 54,20.

Inoltre, l’indice S&P 500 ESG ha avviato Tesla, in gran parte su questioni di cultura aziendale, scatenando tweet più arrabbiati di Musk.

Nel frattempo, la National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti sta indagando su un incidente di Tesla Model S all’inizio di questo mese che probabilmente ha ucciso il pilota automatico. NHTSA sta indagando su dozzine di incidenti legati al pilota automatico.

Tesla contro BYD: Quale fiorente gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono in calo dello 0,5%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,8%. Le azioni Cisco sono un componente del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq. Anche molti altri titoli di rete e hardware sono diminuiti.

I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha aperto bruscamente al ribasso e ha continuato a scendere mercoledì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 3,6% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 4%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 4,7%. Le azioni della piccola società Russell 2000 sono scese del 3,5%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi da un modesto aumento a un calo del 2,5% a 109,59 dollari al barile. I future sulla benzina sono scesi di oltre il 5%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 8 punti base al 2,89%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è scivolato del 3,8%, mentre il creatore dell’IBD Breakout Opportunities ETF (in forma) ha perso il 3,9%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGVIl 4% si è arreso. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito del 4,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 4,15% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli Stati Uniti (culla) in calo del 3,6%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito del 5,5%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso il 2,75%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito del 2,6%

L’ETF SPDR S&P Retail, che include titoli target e Walmart come componenti principali, è sceso dell’8,3% al livello più basso da dicembre 2020.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 4,4% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 4,7%. Il titolo TSLA rimane la partecipazione numero 1 nell’ETF di Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Analisi dell’aumento del mercato

Quando prendi un’auto nuova di zecca, non ti aspetti problemi mentre guidi lontano dall’auto. Ma se lo fai, potresti avere un limone. Martedì, i principali indicatori hanno organizzato a Giornata di follow-upche conferma l’ascesa del nuovo mercato azionario.

Ma mercoledì i principali indici sono scivolati, rinunciando a tutti i forti guadagni fatti martedì e molto altro.

Consumatori più deboli e costi aziendali più elevati sono un mix deprimente per rivenditori e produttori discrezionali. Con i consumatori che spendono più di due terzi dell’economia statunitense, i rischi di una forte recessione economica aumentano mentre la Federal Reserve cerca di ridurre l’inflazione. I violenti aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve causeranno gravi sofferenze. Ma l’alternativa, che è lasciare che l’inflazione rimanga alta, incide chiaramente anche sulla domanda.

Indipendentemente dai motivi delle vendite pesanti, l’azione tecnica è chiara. non tutto Giornata di follow-up Funziona e la mossa di mercoledì è stata un segnale ribassista.

I principali indici hanno chiuso al di sotto dei minimi FTD. Eric Kroll, coautore di The Lifecycle Trade, afferma che la sua ricerca mostra che quando gli indicatori anticipatori lo fanno, c’è una probabilità del 90% che il rally del mercato alla fine fallisca.

Le probabilità potrebbero essere peggiori in questo caso. Gli indici Dow Jones e S&P 500 hanno raggiunto i nuovi minimi di chiusura di 52 settimane mercoledì, con il Nasdaq che non lo ha ancora fatto.

Tuttavia, il rally del mercato è ancora in atto fino a quando i principali indici non hanno tagliato il loro massimo iniziale, in questo caso i minimi intraday del 12 maggio. Il Dow Jones in particolare è vicino a un breakout più basso. Un altro movimento al ribasso per l’S&P 500 spingerà sicuramente l’indice di riferimento in un mercato ribassista, unendosi al Nasdaq.

Guarda il grafico settimanale dei principali indicatori ed è difficile vedere il rally. Il Dow, l’S&P 500 e il Nasdaq sono sulla buona strada per estendere le loro lunghe serie di sconfitte settimanali.

Cosa stai facendo adesso

Le vendite pesanti di mercoledì sono il motivo per cui è una buona idea entrare lentamente in un rally appena confermato nel mercato azionario. Ciò è stato particolarmente vero per l’attuale rally del mercato, con i principali indici al di sotto delle principali medie mobili e alcuni titoli al centro.

Gli investitori che hanno acquistato azioni o ETF FTD mercoledì dovrebbero espandersi o uscire.

Continua a lavorare sulle tue watchlist. Concentrati sui titoli con una forte forza relativa. Ma una forte linea RS non è un via libera per l’acquisto di un’azione, soprattutto in un mercato debole.

Il sell-off delle azioni DLTR di mercoledì – e di Apple nel corso delle poche settimane – mostra quanto bene le azioni possono reggere, in caso contrario. Quindi aspetta che le azioni emettano un segnale di acquisto in un mercato forte e preparati a uscire.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

