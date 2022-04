I futures Dow scendono dopo il rally di mercato guidato da Facebook; I guadagni più alti di Apple, Amazon declino

I futures Dow sono leggermente scesi durante la notte, mentre i futures per l’S&P 500 e il Nasdaq sono scesi drasticamente. Mela (AAPLLe azioni Amazon hanno portato guadagni importanti alla fine di giovedì, con Exxon Mobile (XOM) E gallone (CVX) Appuntamento anticipato il venerdì.







Il rally del mercato azionario ha guadagnato slancio come società madre di Facebook tessere identificative (FB) e il numero di ex leader tecnologici sconfitti è aumentato. Gigante Dao merc (Mrk) E Eli Lilli (LLY) è salito sugli utili, entrambi segnali di acquisto lampeggianti.

Giovedì le azioni Tesla sono scese, ma dopo aver ridotto le perdite significative durante la giornata.

Stock di mele e Amazon.com (AMZN) ha riportato gli utili dopo la chiusura, insieme a Intel Corporation (INTC) E Atlante (un gruppo). Ma a parte Apple, tutti questi titoli sono ben lontani dai massimi.

Insieme alle maggiori compagnie petrolifere Exxon e Chevron, i giganti della medicina Abvi (ABBV) E Bristol-Myers Squibb (BMY) Report prima dell’apertura di venerdì. Il titolo XOM e il colosso Dow Chevron si stanno avvicinando acquistare punti. Il titolo ABBV trova supporto sulla linea dei 50 giorni, mentre Bristol-Myers è a 21 giorni, dopo un solido avanzamento.

Tesla (TSLA) e le azioni LLY sono in esecuzione Classifica IBD. Le azioni MRK sono in corsa Swing Trader. La freccia SQUADRA è accesa Leader a lungo termine di IBD. Le azioni Exxon Mobil, Chevron e BMY sono disponibili in IBD Big Cap 20. Merck era Azioni IBD oggi.

Il video incluso in questo articolo discute del forte rimbalzo del mercato e analizza le azioni FB, Merck ed Eli Lilly.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scivolati dello 0,3% rispetto al fair value, poiché le azioni Apple e Intel hanno colpito le blue chip. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,8%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dell’1,5%, a causa del peso di Apple, AMZN e altri perdenti degli utili tecnologici.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Brodo di mele

I guadagni e le entrate di Apple Ha superato le aspettative tra le forti vendite di iPhone. Il gigante della tecnologia Dow Jones ha accettato altri 90 miliardi di dollari per riacquistare azioni AAPL e ha aumentato il suo dividendo del 5% a 23 centesimi per azione. Le azioni Apple inizialmente sono aumentate modestamente dopo ore, ma sono tornate al ribasso dopo aver avvertito di venti contrari da $ 4 a $ 8 miliardi in questo trimestre a causa delle chiusure in corso in Cina. Le azioni AAPL sono scese del 2% durante la notte.

Le azioni sono aumentate del 4,5% a 163,64 nella sessione regolare di giovedì, reclamando la serie di 200 giorni. Lo stock AAPL contiene 179,71 punto di acquisto Da un manico extra large a una profondità di sfumatura di solo il 18%. Si può dire un ingresso anticipato da una linea di tendenza corta appena al di sopra della media mobile a 50 giorni. Il Linea di forza relativa Le azioni di Apple non sono lontane dai massimi, il che riflette la diffusa debolezza del mercato.

Amazon

Amazon ha registrato una grossa perdita nel primo trimestreche riflette il suo deprezzamento Riviano (campagna) Periodo. Entrate leggermente mancate. Amazon Web Services ha leggermente superato gli obiettivi di fatturato. Ma Amazon è sceso nel secondo trimestre.

Le azioni AMZN sono scese di quasi il 9% nel commercio esteso. Giovedì le azioni sono aumentate del 4,65% a 2.891,93, ma sono scambiate vicino ai livelli più bassi dalla metà del 2020.

azioni Intel

Profitti Intel Le visualizzazioni sono state coronate da difficoltà. Ma il gigante dei chip in difficoltà è stato guidato da utili per azione e vendite del secondo trimestre inferiori. Il titolo INTC è sceso del 4% in azioni estese. Giovedì le azioni sono aumentate del 3,6% a 46,84.

freccia della squadra

Guadagno atlante Batti il ​​consenso. Ma il produttore di software collaborativo è stato guidato da un basso EPS per il trimestre in corso. Il titolo TEAM è sceso del 6% durante la notte. Il titolo Atlassian è balzato del 6,7% giovedì a 259,98.

Merckstock

Le azioni Merck sono aumentate del 4,9% a 88,58 dopo utili migliori del previsto. Tecnicamente, le azioni MRK sono ancora al di sotto di 89,58 tazza con manico Acquisto a punti, secondo Analisi MarketSmith. Ma il titolo ha rotto la tendenza al ribasso della maniglia e ha segnato la sua chiusura migliore dall’inizio di novembre. La linea RS per le azioni MRK è la più alta da gennaio 2021.

Eli Lily Stock

Il titolo Eli Lilly è balzato del 4,3% a 297,27 sugli utili del primo trimestre. Dopo l’inciampo di aver violato la base della coppa all’inizio di questo mese, il titolo LLY si è diretto verso guadagni appena sopra i 284 punti di acquisto. Le scorte sono ancora disponibili Zona di acquistoTuttavia, ha anche rotto una tendenza al ribasso a breve termine e si è spostato al di sopra della media mobile a 21 giorni.

Giovedì in borsa

L’offerta rialzista del mercato azionario ha inizialmente oscillato, ma poi ha guadagnato slancio.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,85%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è balzato del 2,5%. L’indice Nasdaq Composite è in rialzo del 3,1%. Small cap Russell 2000 è in rialzo dell’1,8% dopo aver toccato il minimo di 52 settimane nel corso della giornata.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3,3% a 105,36 dollari al barile. Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 2,86%.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è salito dell’1,1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) ha realizzato l’1,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è balzato del 4%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato del 5,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è rimbalzato dell’1,85% e l’US Global X Infrastructure Development Fund (ETF) )culla) 1,9%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 2,8%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha guadagnato il 3%, grazie alle azioni XOM e ai componenti principali delle azioni CVX. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) è aumentato dell’1,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) dell’1,4%, con azioni ABBV e grandi partecipazioni Bristol-Myers.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo dell’1,4% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 3,5%, ed entrambi hanno raggiunto il minimo di 24 mesi nella giornata. Il Salute di Tilladock (TDOC) l’urto più pesante su entrambe le scatole.

Il titolo Tesla continua a classificarsi al primo posto tra le partecipazioni di Ark Invest. Giovedì le azioni sono scese dello 0,45% a 877,51, ma hanno dovuto essere trascinate a quel punto da un grande rimbalzo del mercato. Quel giorno, le azioni TSLA sono scese a 821,70. Tecnicamente, Tesla ha ancora 1.152,97 punti buy cup, ma il grafico sembra danneggiato con azioni al di sotto delle principali medie mobili.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Analisi dell’aumento del mercato

Il mercato azionario ha finalmente avuto una sessione solida, con solidi guadagni di prezzo su tutta la linea. Ma è solo un giorno. Il miglior rapporto di guadagno di un giorno nella storia del mercato azionario è nei mercati negativi.

Il Nasdaq sta ora iniziando un nuovo tentativo rialzista nel mercato azionario, mentre giovedì è stato il secondo giorno per il Dow e l’S&P 500. Se i principali indici mantengono i minimi recenti, gli investitori possono cercare Giornata di follow-up Per confermare il nuovo massimo già la prossima settimana. In pratica, sembra improbabile che ci sarà un giorno di follow-up prima della fine della riunione di due giorni della Fed mercoledì prossimo.

Al momento, il mercato è ancora in uno stato di correzione.

Molti dei grandi vincitori di giovedì sono stati decimati da società tecnologiche che hanno accumulato profitti non così male quanto spaventosi – come Facebook, PayPal (PYPL) E Servizio ora (proprio adesso) – ma non vicino alle opportunità di acquisto. Le azioni Merck e LLY sono state delle gradite eccezioni.

Ma i rally di soccorso potrebbero svanire rapidamente, con i contratti futures per Apple e Amazon che crollano dall’oggi al domani.

Le combinazioni di potenza, acciaio e fertilizzante rimangono flessibili, insieme allo stock di difesa. Le compagnie farmaceutiche e le compagnie di assicurazione sanitaria sembrano forti. I nomi dei viaggi sono ancora interessanti.

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

Cosa stai facendo adesso

Il movimento di mercato di giovedì non ha importanza. Ciò che conta è ciò che viene dopo. Se i principali indicatori si stanno dirigendo presto verso nuovi minimi, giovedì è solo un’anteprima di una correzione in corso o di un mercato ribassista. Se gli indicatori principali continuano a salire e confermano un nuovo massimo nel mercato, questo è utile.

Gli investitori con poca o nessuna esposizione potrebbero acquistare azioni MRK o Lilly giovedì. Un’altra opzione potrebbe essere quella di acquistare un ETF in un ampio mercato, nella speranza di un rimbalzo almeno a breve termine. Ma se hai intenzione di fare nuovi acquisti prima del giorno successivo, mantieni l’esposizione minima e sii più intelligente. Prendi rapidamente profitti parziali e preparati a uscire.

Essere cash back al 100% è ancora una buona strategia.

Il tuo obiettivo principale ora è essere pronto quando il mercato cambia. Costruisci quelle liste di controllo. Dovranno rivedere poiché la stagione dei recenti guadagni e perdite di mercato solleva alcuni nomi e ne attira altri.

E rimani impegnato. Non devi fissare i tuoi schermi e guardare il mercato senza sosta, ma tieni d’occhio per non essere sorpreso.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

