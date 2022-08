I futures Dow scendono: i mercati si aspettano questo dal presidente della Fed Powell; 5 titoli nelle aree di acquisto

Durante la notte i futures Dow sono leggermente scivolati, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, mentre il presidente della Federal Reserve Jerome Powell si prepara a tenere il suo tanto atteso discorso politico di Jackson Hole venerdì mattina.







Il rally del mercato azionario ha visto una forte sessione di negoziazione giovedì, con i principali indici che sono saliti ancora una volta al di sopra di un livello chiave a breve termine, nonostante i timori che il presidente della Fed Powell segnalerà la necessità di una politica monetaria rigorosa a lungo termine.

Tecnologie Axelis (ACL), Fonderie Globali (GFS), dinamica dell’acciaio (STLD), isolante (POD) E il RPM Internazionale (giro al minuto) tra i tanti titoli che rompono o lampeggiano segnali di acquisto.

guadagni

L’ultima bellezza (ULTA) era eseguibile giovedì, ma ha registrato guadagni dopo la chiusura. Il titolo ULTA ha registrato un modesto rialzo grazie a ottimi risultati e indicazioni. Giovedì le azioni hanno chiuso in rialzo dell’1,75% a 419,25, compensando i punti di acquisto a 417,08 e 418,89.

una giornata di lavoro (giorno) E il Oggetti da collezione confermati (AFRM) menzionato anche. Il titolo di WDAY è balzato del 10% durante la notte, ma è rimasto al di sotto della serie di 200 giorni. Il titolo AFRM è sceso di oltre il 10% Grandi perdite e scarsa guida.

Le azioni Axcelis e STLD si sono unite Classifica IBD Giovedì. Le azioni GFS e Steel Dynamics sono nuove opzioni Swing Trader. Le azioni ACL sono arrivate difetto 50. Le azioni Steel Dynamics sono giovedì Azioni IBD oggi.

Il video incluso nell’articolo discuteva del rally del mercato di giovedì e di cosa aspettarsi dal presidente della Fed Powell. Ha anche analizzato i titoli Axcelis, Steel Dynamics e PODD.

Discorso del presidente della Fed Powell: le due parole che potrebbero turbare l’S&P 500

Il discorso del presidente della Fed Powell ha visto i falchi

Il presidente della Fed Powell parlerà alle 10:00 ET di venerdì al simposio di Jackson Hole, probabilmente non fornirà molte informazioni sull’entità dell’aumento dei tassi della Fed di settembre. Si prevede invece di esercitare pressioni sulle pressioni inflazionistiche a più lungo termine. Ciò potrebbe includere la carenza cronica di manodopera, ma forse anche i prezzi costantemente elevati dell’energia e delle materie prime, l’aumento delle barriere commerciali e la scarsa offerta di alloggi.

Tutto ciò suggerisce che la Fed dovrà aumentare significativamente i tassi di interesse e mantenerli lì per il prossimo futuro. Il presidente della Fed Powell potrebbe indicare che sarà necessaria una recessione o un prolungato periodo di crescita al di sotto della media per aumentare la disoccupazione e frenare le pressioni sull’inflazione salariale.

Ciò potrebbe significare un rallentamento della domanda, un dollaro forte e un aumento dei rendimenti obbligazionari. Ciò può influire sulla redditività e sulle valutazioni delle società, in particolare sulla crescita di alto valore.

Solo poche settimane fa, i mercati hanno assistito a un rapido rallentamento degli aumenti dei tassi dopo settembre e potrebbero invertirsi al ribasso nel prossimo anno.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono in calo dello 0,15% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.

Prima del discorso di Powell e della campanella di apertura, il Dipartimento del Commercio pubblicherà il suo rapporto sulle entrate e sulle spese per luglio. Quel rapporto include l’Indice di spesa per consumi personali, la misura di inflazione preferita dalla Fed.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione forte, soprattutto nel settore tecnologico e delle piccole imprese, poiché è rimbalzato al di sopra di alcuni livelli chiave nonostante gli utili e le indicazioni contrastanti di alcune società importanti.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell’1%. negoziazione in borsaanche con Salesforce.com (CRM) sta ritirando pesantemente i guadagni. L’S&P 500 è balzato dell’1,4%. L’indice Nasdaq Composite è balzato dell’1,7%. Small cap Russell 2000 è aumentato dell’1,55%.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso del 2,5% a 92,52 dollari al barile.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 8 punti base al 3,03% dopo essere aumentato di 23 punti base nelle quattro sessioni precedenti.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è salito dell’1,7%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) dell’1,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) dello 0,8%, nonostante l’inventario CRM sia una componente importante. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato del 3,4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito del 2,6%, con il possesso di un importante titolo STLD. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dell’1,8%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) dello 0,8%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) anticipo 1,1%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) ha guadagnato il 2,9% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 2,5%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Azioni nelle aree di acquisto

Le azioni ACLS sono aumentate di volumi massicci, in rialzo del 13% a 81,73. Il titolo Axcelis ha prima superato la tendenza al ribasso dell’handle, quindi ha superato il punto di acquisto ufficiale della coppa dell’handle a 79,93, secondo Analisi MarketSmith. Il forza relativa della linea Ha raggiunto un nuovo segnale rialzista e massimo durante il breakout poiché il titolo ACLS ha sovraperformato l’S&P 500.

Il titolo GFS è balzato del 6,8% a 64,50 in condizioni di trading pesante, rompendo la tendenza al ribasso nella maniglia. maniglia ufficiale punto di acquisto È 66,06 come parte di un consolidamento profondo che ricorda un doppio fondo. Le azioni di GlobalFoundries sono diventate pubbliche nell’ottobre 2021.

Le azioni Steel Dynamics sono aumentate del 6,6% a 86,76, interrompendo il trend ribassista della maniglia e caricando 86,04. tazza con manico acquisto a punti. La taglia era molto più alta del solito. Nokor (NUOVO) E il metallo commerciale (CMC) ha rotto anche gli indicatori ribassisti, ma con un volume più leggero.

Mercoledì, Le scogliere di Cleveland (CLF) per un aumento di prezzo di almeno $75 per tonnellata per i prodotti in acciaio al carbonio.

Le azioni PODD sono aumentate del 3,35% a 282,86, eliminando 276,48 punti di manipolazione dell’acquisto. Il volume è stato leggermente inferiore al solito, ma il titolo Insulet è rimbalzato dalla sua serie di 21 giorni mercoledì con scambi sopra la media.

Il titolo RPM è salito del 5,6% a 97,83, facendo un ingresso di 95,80 da una “maniglia” che aveva bisogno di un giorno in più per essere corretta. La linea RS di azioni RPM ha raggiunto un nuovo massimo.

Analisi dell’aumento del mercato

Presidente della Fed Chi? Il rally del mercato azionario è arrivato forte giovedì, nonostante le grandi notizie emerse venerdì.

Il Dow, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono tornati al di sopra delle loro medie mobili a 21 giorni, dopo aver raggiunto la resistenza nelle due sessioni precedenti. Il Russell 2000 e l’S&P Midcap 400, che hanno riguadagnato la loro serie di 21 giorni mercoledì, puntano verso la serie di 200 giorni.

Ancora meglio, un numero crescente di azioni sta lanciando segnali di acquisto lampeggianti e provenienti da una varietà di settori. I movimenti delle azioni ACLS, Steel Dynamics e altro riflettono le maniglie che si sono evolute o ampliate durante il crollo del rally del mercato.

I precedenti breakout continuano a funzionare.

Quindi ci sono molte azioni positive là fuori. Ma sta arrivando subito prima del discorso di Powell.

Powell può essere o meno particolarmente aggressivo, ma alla fine è la reazione del mercato che conta. La buona notizia è che i mercati si stavano preparando a una dura retorica.

Il presidente della Fed Powell potrebbe spingere al rialzo i principali indici, dando una spinta ai titoli blue-chip e ai potenziali leader che si stanno affermando. Ma la reazione negativa al discorso di Powell potrebbe spingere il rialzo del mercato significativamente al ribasso, cancellando i forti guadagni dei gainer.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Bene, ora aspettiamo. I segnali di breakout e buy di giovedì hanno sicuramente fornito agli investitori ragioni per assumere nuove posizioni. Se decidi che l’apprezzamento è la parte migliore del coraggio nel discorso di Powell, va bene. Se il mercato continua ad avanzare nei prossimi giorni, una serie di impostazioni si trasformeranno presto in segnali di acquisto.

Costruisci le tue liste di controllo. Assicurati di creare un’ampia rete per trovare titoli leader in una vasta gamma di settori. Prestare molta attenzione a un gruppo specifico all’interno o nelle vicinanze delle aree di acquisto.

Preparati a lavorare venerdì. Un rally di mercato può influenzare il discorso di Powell, ma a un certo punto potresti voler aggiungere o ridurre l’esposizione.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

