I futures Dow sono aumentati dopo che il rally del mercato ha lanciato un segnale molto ribassista; 5 azioni da guardare

Mercoledì mattina i futures Dow Jones sono leggermente aumentati, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito forti perdite martedì, poiché il Nasdaq e l'S&P 500 hanno raggiunto un minimo chiave.







I rapporti economici di martedì hanno rianimato i timori di recessione e inflazione. Segnala per Intel Corporation (INTC) ha abbassato i prezzi dei chip a causa della debolezza dei personal computer e ha criticato le azioni di Intel e del suo concorrente Microdispositivi avanzati (AMD), così come i produttori di PC e Microsoft (MSFT).

mentre, Exxon Mobile (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfase di energia (ENPH), un genitore di Google l’alfabeto (Il Google) E il Tesla (TSLACinque titoli da tenere d’occhio, ma per motivi diversi.

Martedì il titolo XOM è salito modestamente e stava flirtando con segnali di acquisto intraday dopo che il gigante energetico diversificato ha resistito meglio della maggior parte delle operazioni di petrolio e gas. Il titolo VRTX è sceso al di sotto di a punto di acquisto. Le azioni ENPH sono scese all’interno della maniglia mentre le azioni solari sono diminuite. Le azioni di Google e Tesla sono scese saldamente al di sotto dei recenti punti di acquisto.

L’inventario di Google è attivo Leader a lungo termine di IBD. Lo stock di Vertex ed Enphase è in archivio difetto 50 E il IBD Big Cap 20. Exxon martedì Azioni IBD oggi.

Il video incluso in questo articolo mette in evidenza le azioni Exxon Mobil, Google e VRTX.

In altre notizie, il gigante del grano mulini generali (GIS) ha registrato utili e vendite migliori del previsto per il quarto trimestre dell’anno fiscale. Le azioni GIS sono leggermente aumentate prima dell’apertura dopo aver invertito il ribasso martedì, tornando appena al di sopra della linea dei 50 giorni all’interno di una base di Cope poco profonda.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 6 punti base al 3,15%.

I prezzi del greggio sono aumentati di oltre l’1%.

Bitcoin è sceso di nuovo a poco più di $ 20.000.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha aperto in rialzo, sostenuto dalla Cina che ha ridotto i tempi di quarantena per i viaggiatori in arrivo. Ma i principali indicatori sono svaniti rapidamente, guidati dal Nasdaq.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,6%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 2% e il titolo ENPH è stato tra i peggiori. L’indice Nasdaq Composite è in calo del 3%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,85%.

Due rapporti economici hanno raggiunto il mercato alle 10:00 ET. L’indice di fiducia dei consumatori di giugno è sceso al punto più basso da febbraio 2021, mentre il suo indicatore di previsione ha toccato il minimo degli ultimi nove anni. L’indicatore delle aspettative di inflazione ha raggiunto un livello record che risale al 1987. Nel frattempo, l’indice manifatturiero della Fed di Richmond era molto più debole del previsto, l’ultimo rapporto negativo per la fabbrica regionale prima dell’indice manifatturiero ISM statunitense di venerdì.

Si dice che Intel stia riducendo i prezzi dei processori Alder Lake Gli ordini dei produttori di PC sono molto più deboli del previsto. Le azioni Intel sono scese del 2,2%. Le azioni di Archrival AMD hanno venduto il 6,2%, la chiusura più bassa in un anno e appena al di sopra del minimo del 17 giugno. Tecnologie Dell (Del) E il HP Inc. (HPQ) entrambi hanno perso il 2,6%. Il produttore di Windows Microsoft Corp. è sceso del 3,2%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2% a 111,76 dollari al barile. L’OPEC+ terrà la sua ultima riunione da mercoledì

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di un punto base al 3,21%.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo del 2%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) ha rinunciato al 2,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 3,7%, con le azioni Microsoft in testa. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso del 2,5%, con i principali componenti azionari di Intel e AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEe Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastruttureculla) entrambi sono scesi dell’1,7%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) ha rinunciato a forti guadagni di apertura per scendere dello 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso il 2,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in rialzo del 2,7% e le azioni XOM erano una componente enorme. Fondo a scelta finanziaria SPDR (SPDR)XLF) in calo dell’1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) con il titolo VRTX, in calo dell’1,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 5,9% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 5%. Il titolo TSLA continua a essere leader negli ETF Ark Invest.

azione da guardare

Il titolo Exxon Mobil è salito a 93,24 nel corso della giornata, spostandosi al di sopra delle linee a 50 e 21 giorni, interrompendo anche una forte tendenza al ribasso. Che ha fatto una voce solida. Il titolo XOM ha ridotto i guadagni chiudendo in rialzo del 2,8% a 91,50, ma si è mantenuto al di sopra della linea dei 50 giorni. Le azioni Exxon hanno resistito meglio di molte operazioni petrolifere e del gas che cercano di riprendersi dalla loro serie di 200 giorni. Tuttavia, gli investitori vorrebbero idealmente vedere XOM spostarsi lateralmente per un po’ e formare una nuova base prima di tentare di intervenire.

Il titolo Vertex è sceso del 3,9% a 276,17, al di sotto dell’ingresso anticipato di 279,23 dopo aver toccato 293,17 venerdì. Il titolo VRTX sta ancora andando bene, con martedì in calo in volumi più leggeri e dopo una serie di grandi guadagni nell’ultima settimana. Ma vale la pena guardarlo. Il forza relativa della linea Il titolo VRTX è ancora vicino ai massimi.

Il titolo Enphase è sceso del 7,5% a 190,65, trovando ancora una volta supporto intorno alla media mobile a 21 giorni. Il titolo ENPH è ancora all’interno di una maniglia all’interno di un file doppia base inferiore. Il punto di acquisto ufficiale è 217,33, anche se gli investitori possono utilizzare il movimento sopra il massimo di lunedì di 210,10 come ingresso anticipato. Ma le azioni di ENPH e altri giocattoli solari sono volatili, una caratteristica difficile da affrontare nell’attuale clima di mercato.

Il gigante cinese dei veicoli elettrici nella zona di acquisto mentre si impossessa della corona di Tesla

Le azioni Tesla sono scese del 5% a 697,99 di nuovo al di sotto della media mobile a 21 giorni. Lunedì, il titolo TSLA si è invertito leggermente al ribasso dopo aver colpito la resistenza sulla linea delle 10 settimane. A differenza della maggior parte dei grandi titoli, il titolo Tesla si è stabilizzato al di sopra dei minimi di fine maggio a giugno. Alla fine di questa settimana, forse sabato, Tesla rilascerà i numeri di consegna nel secondo trimestre Ciò dovrebbe mostrare un calo significativo rispetto al primo trimestre, riflettendo la chiusura di una fabbrica a Shanghai e una ripresa più lenta.

Tesla sta chiudendo un ufficio a San Mateo, in California, eliminando 200 lavori di basso livello dal team di pilota automatico come parte dei massicci licenziamenti in corso presso il gigante dei veicoli elettrici. Il CEO Elon Musk, che teme una possibile recessione, ha ripetutamente promesso la piena auto-leadership “quest’anno” per quasi un decennio. L’auto completamente autonoma di Tesla, che costa $ 12.000, è un sistema di assistenza alla guida di livello 2, a parte il sistema di guida autonoma di livello 5.

Le azioni di Google sono scese del 3,3% a 2.240,15, tornando al di sotto della media mobile a 50 giorni dopo aver superato quel livello chiave venerdì. Il titolo GOOGL ha anche evitato di tagliare i minimi di maggio in una massiccia vendita di mercato per giugno.

Analisi dell’aumento del mercato

Martedì i principali indici sono iniziati con buoni guadagni, ma sono rapidamente scesi in ribasso. Il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono di nuovo al di sotto delle loro medie mobili a 21 giorni.

Il Nasdaq e l’S&P 500 sono scesi sotto i minimi di venerdì Giornata di follow-up. Questo è un segnale molto ribassista. La ricerca mostra che c’è una probabilità del 90% che il rally alla fine fallirà quando ciò si verificherà. Il rally non è ufficialmente terminato fino a quando gli indici non rompono i loro minimi recenti.

L’indice Dow Jones non ha chiuso al di sotto dei minimi del giorno successivo, ma non è lontano.

Martedì ci sono state molte brutte battute d’arresto e le azioni sono scese o al di sotto dei livelli chiave.

Molte grandi aziende, non solo le azioni Tesla e Google, hanno affrontato resistenze intorno alle serie di 50 giorni o 10 settimane, comprese le azioni MSFT, mela (AAPL) E il Amazon.com (AMZN). Così fanno gli ETF XLV e ARKK.

La giornata per i titoli blue chip non è stata delle migliori, con un’ampia debolezza. I titoli farmaceutici sono crollati, nonostante siano titoli di crescita difensivi. Gli assicuratori sanitari non hanno perso molto terreno, ma hanno rinunciato ad alcuni guadagni di apertura rialzisti.

Le azioni di petrolio e gas potrebbero rimbalzare, ma dopo essere rimbalzate dai minimi alla fine della scorsa settimana, molti potrebbero aver bisogno di tempo per aggiustarle. Le azioni XOM hanno un aspetto migliore, ma anche i titoli energetici possono risentirne se l’ampio mercato si esaurisce.

Cosa stai facendo adesso

Con il mercato in rapida crescita che deve affrontare pressioni di vendita, gli investitori non dovrebbero aggiungere esposizione, che dovrebbe già essere leggera. Invece, potrebbero voler eliminare alcune nuove situazioni. Molti, come le azioni VRTX, sono probabilmente sott’acqua con il Nasdaq al di sotto del minimo FTD e l’S&P 500 quasi lì.

Come guidare in condizioni di nebbia, è difficile sapere cosa attende il mercato azionario, ma la posta in gioco è alta.

Continua a lavorare sulle liste di controllo. Rimani impegnato e pronto per l’azione.

