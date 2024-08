I futures salgono sulle scommesse sul taglio dei tassi di interesse di settembre; Nvidia sotto i riflettori

Scritto da Johan M. Cherian e Purvi Agrawal

(Reuters) – I futures sugli indici azionari statunitensi sono saliti lunedì, con i mercati concentrati sui risultati di Nvidia e sul rapporto sull’inflazione previsto più avanti nella settimana, mentre gli investitori sono rimasti ottimisti su un taglio dei tassi di interesse a settembre da parte della Banca Centrale.

I mercati hanno accolto con favore i commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell venerdì, quando ha affermato che “ora è il momento” di ridurre i costi di finanziamento alla luce del calo dei rischi di inflazione e del rallentamento della domanda di lavoro.

Gli indici principali sono saliti di oltre l’1% nella sessione precedente, con l’S&P 500 e il Dow Jones che sono scesi rispettivamente di meno dell’1% dai loro massimi storici. Le small cap sensibili ai tassi di interesse hanno registrato la loro giornata più forte in sei settimane mentre le azioni hanno continuato a recuperare le perdite dal crollo del mercato di inizio agosto.

I trader ora scommettono su un taglio dei tassi di interesse di 25 o 50 punti base a settembre. Secondo lo strumento di monitoraggio della Fed del CME Group, la probabilità di un taglio di 50 punti base è scesa al 63,5% da oltre il 70% della settimana precedente, mentre la probabilità di un taglio di 50 punti base è salita al 36,5% dal circa 30% della settimana scorsa.

“Recentemente, i dati sull’occupazione sono stati deboli… Anche se il lato dell’inflazione sembra essere sotto controllo, gli sviluppi sul lato occupazionale determineranno l’entità dei tagli”, ha affermato Ibek Ozkardiskaya, analista senior presso Swissquote Bank.

L’attenzione si concentrerà sulle stime del PIL del secondo trimestre e sui dati sulla spesa per consumi personali di luglio, la misura dell’inflazione preferita dalla banca centrale, che saranno pubblicati più avanti nella settimana.

Alle 7:21 EST, gli e-mini Dow erano in rialzo di 49 punti, o dello 0,12%, gli e-mini S&P 500 erano in rialzo di 9,25 punti, o dello 0,16% e gli e-mini Nasdaq 100 erano in rialzo di 5 punti, o dello 0,03%.

Mentre la stagione degli utili volge al termine, le azioni del produttore di chip Nvidia, che dovrebbe pubblicare i risultati mercoledì, sono aumentate di circa l’1% nelle negoziazioni pre-mercato.

In questo trimestre i mercati sono stati meno indulgenti nei confronti dei titoli azionari giganti e ad alta capitalizzazione, che hanno alimentato l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale.

Gli investitori esamineranno gli utili di Nvidia per giustificare l’aumento di oltre il 160% del titolo dall’inizio dell’anno, che ha spinto il suo valore di mercato al secondo posto, appena sotto quello di Apple, alla chiusura di venerdì.

“Le aspettative rimangono molto alte. Nvidia non può permettersi errori nelle valutazioni attuali. Tutto, dai numeri alle previsioni, deve essere perfetto per mantenere il rally in corso”, ha detto Ozkardskaya.

Durante la settimana sono attesi anche i risultati di Dell, Salesforce, Dollar General e Gap.

La presidente della Fed di San Francisco Mary Daly, membro votante del Federal Open Market Committee quest’anno, dovrebbe rilasciare i suoi commenti nel corso della giornata.

Con l’aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, i prezzi del petrolio greggio sono aumentati di oltre l’1%.

Tra le altre cose, le azioni della società cinese quotata negli Stati Uniti BDD Holdings sono scese del 14,9% dopo che la società proprietaria di Timo non è riuscita a soddisfare le aspettative del mercato per i ricavi del secondo trimestre.

Le azioni Wholesale Club di PJ sono aumentate dell’1,0% dopo che JPMorgan Chase ha alzato il rating sul gestore del club da “sottopeso” a “neutrale”.

Il titolo B Riley Financial è sceso dell’1,9% dopo che l’istituto di credito ha annunciato di aver presentato una notifica di default al Nasdaq.

(Segnalazione di Johan M. Cherian a Bangalore; montaggio di Pooja Desai)