I futures sono scesi dopo un altro giorno di perdite dopo l’aumento dei tassi della Fed e le vendite aggressive

I futures su azioni sono stati inferiori Venerdì mattina, gli investitori hanno continuato a reagire all’aumento dei tassi della Federal Reserve e alle preoccupazioni per una possibile recessione economica.

Il Nasdaq 100 è sceso dello 0,51%. I futures Dow Jones Industrial Average sono scesi di 133 punti, ovvero dello 0,44%. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,46%.

costco Il titolo è sceso di circa il 2,6% nel trading esteso. Sebbene il rivenditore abbia registrato entrate e profitti fiscali del quarto trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti, sta assistendo a un aumento dei costi di spedizione e manodopera.

Giovedì portato Un altro giorno di sconfitte Il mercato sta ancora per finire la settimana al di sotto di dove era iniziata. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,4% a 11.066,81. L’S&P 500 è sceso dello 0,8% a 3.757,99, mentre il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la giornata in calo di 107,10 punti a 30.076,68, una perdita dello 0,3%.

Con il recente ritiro, il Dow ha perso il 2,4% questa settimana. L’S&P e il Nasdaq hanno registrato cali leggermente bruschi, in calo rispettivamente del 3% e del 3,3% per la settimana finora.

Sono proseguiti anche i rendimenti obbligazionari ascendente verso l’altoI buoni del Tesoro a due e 10 anni sono a livelli che non si vedevano da oltre un decennio.

Le industrie, l’apprezzamento dei consumatori, le tecnologie di crescita e i semiconduttori sono stati colpiti dai timori di un rallentamento della crescita dell’economia. Nel frattempo, i titoli difensivi hanno sovraperformato.

“Hai appena avuto questa volatilità che nessuno sembra essere in grado di controllare”, ha affermato Tim Lesko, consulente patrimoniale senior di Mariner Wealth Advisors.

Lesko ha affermato che più investitori stanno iniziando ad accettare che una recessione potrebbe essere all’orizzonte dopo la decisione della Federal Reserve questa settimana di aumentare i tassi di interesse di 75 punti base e il CEO di FedEx Raj Subramaniam. dicendo su CNBC la scorsa settimana che Pensava che qualcuno fosse imminente. Una volta che ciò accadrà, ha affermato Lesko, gli investitori reagiranno in modo diverso.

“Ad un certo punto scopriranno che una recessione non significa la fine del mondo e inizieranno a costruire di nuovo sulle azioni”, ha detto. “Ma per ora, ci comportiamo come se il cielo stesse cadendo.”