I futures su azioni scendono dopo il primo giorno di negoziazione di agosto

Keith Lerner, co-chief investment officer di Truist, afferma che gli investitori che esaminano le azioni dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo delle attuali condizioni di mercato per ridurre le loro posizioni perché il rialzo delle azioni è limitato in futuro.

Secondo Lerner, è probabile che il rialzo del mercato nei prossimi mesi sia limitato tra il 3% e il 5%, ma il ribasso potrebbe superare questo importo.

“Il mercato è stato molto resiliente, senza dubbio, e potrebbe essere rimasto tale per un po’, ma non vediamo che il rischio e la ricompensa siano convincenti qui”, ha affermato.

Lerner ha aggiunto che questa non è affatto un’indicazione di un massimo di mercato e che le azioni potrebbero aumentare, ma è un’opportunità per riallocare l’esposizione dopo il forte rally del mercato del mese scorso.

–Samantha Sobin