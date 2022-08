I futures su azioni sono aumentati dopo che le principali medie hanno avuto il loro giorno peggiore da giugno

I futures azionari sono aumentati martedì mattina presto dopo che le azioni hanno terminato la loro giornata peggiore da giugno e il rally estivo di Wall Street è svanito tra le crescenti preoccupazioni per un aumento dei tassi di interesse.

I future relativi al Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 25 punti, o dello 0,08%, mentre i futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono stati leggermente superiori rispettivamente dello 0,05% e dello 0,12%.

Zoom è crollato nel commercio esteso dopo aver abbassato le sue previsioni per l’intero anno, mentre Palo Alto Networks è salito dopo aver pubblicato ottimi risultati trimestrali.

Durante la normale sessione di negoziazione di lunedì, il Dow Jones è sceso di 643,13 punti, o dell’1,91%, a 33.063,61, mentre l’S&P è sceso del 2,14% a 4137,99, il giorno peggiore per entrambi gli indici dal 16 giugno. Oggi dal 28 giugno.

Il sell-off di lunedì è stato ampio, con tutti gli 11 settori dell’S&P 500 che hanno chiuso al ribasso, guidati dal calo dei titoli IT e dei beni voluttuari. Il calo dei titoli tecnologici ha pesato pesantemente sul Nasdaq, pesantemente tecnologico.

“La storia della crescita globale è nel caos in questo momento”, ha affermato Ed Moya, capo analista di mercato di Oanda. “Questo sta davvero mettendo sotto pressione la propensione al rischio in questo momento perché non puoi far sì che gli Stati Uniti continuino ad essere attraenti mentre il resto del mondo crolla”.

Ha affermato che il sentimento continuerà a fare pressione sulle grandi società tecnologiche e sui titoli di consumo voluttuari. Moya, facendo eco ad altri investitori, si aspetta un altro round di calo da falco dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell quando parlerà venerdì all’annuale Jackson Hole Economic Symposium della banca centrale.

La stagione degli utili continua martedì con i risultati di Macy’s, Nordstrom e Dick’s Sporting Goods. Saranno inoltre pubblicate nuove vendite di case per luglio, insieme al PMI manifatturiero di agosto e al sondaggio della Fed di Richmond per agosto.