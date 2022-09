I futures su azioni sono aumentati dopo le principali medie dopo il giorno peggiore da giugno 2020

I futures azionari sono stati scambiati in rialzo mercoledì mattina dopo che un’altra lettura dell’inflazione calda ha inviato le medie chiave al giorno peggiore da giugno 2020 e intaccato le aspettative degli investitori di una Federal Reserve meno aggressiva.

I futures collegati al Dow Industrial Average hanno aggiunto per ultimi 40 punti, ovvero lo 0,13%, mentre i futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,18%.

Il Dow ha chiuso a 1.276,37 punti, ovvero il 3,94%, a 31.104,97 durante la normale sessione di negoziazione di martedì, mentre l’S&P 500 è sceso del 4,32% a 3.932,69. Il Nasdaq Composite è sceso del 5,16% a 11.633,57. Tutte le principali medie hanno ottenuto vittorie consecutive di quattro giorni.

Sono seguiti i movimenti del mercato Il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo di agosto mostra l’inflazione principale Nonostante un calo dei prezzi del gas, è aumentato dello 0,1% su base mensile.

Il tiepido rapporto sull’inflazione ha sollevato dubbi sul fatto che le azioni torneranno ai minimi di giugno o scenderanno ulteriormente. Ha anche alimentato alcuni timori che la Federal Reserve potrebbe Può salire ancora più in alto I mercati stanno valutando più di 75 punti base.

“Ha colto alla sprovvista il mercato”, ha affermato Quincy Crosby di LPL Financial. “Il mercato si aspettava che almeno ci stabilizzassimo, forse non scendendo, ma certamente non salendo”. Questo è un errore di direzione e preoccupazione, ovviamente, che si traduce in ciò che significa per la banca centrale”.

Tutti i 30 titoli Dow e il settore S&P 500 hanno chiuso la sessione in ribasso, guidati dai servizi di comunicazione. Il settore è sceso del 5,6% per terminare la sua giornata peggiore da febbraio, trascinato al ribasso dalle azioni di grandi nomi della tecnologia come Netflix e MetaPlatforms, che sono scese rispettivamente del 7,8% e del 9,4%.

Una lettura dell’indice dei prezzi alla produzione è prevista per mercoledì mattina e potrebbe fornire ulteriori indizi sull’inflazione in vista della riunione del rialzo dei tassi della banca centrale la prossima settimana.