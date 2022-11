I futures su azioni sono aumentati mentre gli investitori osservavano i risultati di medio termine in attesa dei dati sull’inflazione

Giovedì i futures azionari sono saliti mentre gli investitori attendevano nuovi dati sull’inflazione e attendevano i risultati delle elezioni statunitensi.

I futures relativi al Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 28 punti, ovvero dello 0,1%. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1%, mentre i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Seguire giorno di perdita Con il Dow Jones in calo di 646,89 punti, ovvero dell’1,95%. Il Nasdaq Composite e l’S&P 500 sono in calo rispettivamente del 2,5% e del 2,1% circa.

I cali sono arrivati ​​in mezzo all’incertezza causata dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il mercato sperava che martedì i repubblicani avrebbero preso il controllo generale della Camera e del Senato, una situazione che avrebbe creato una situazione di stallo a Washington, DC. In effetti, la corsa al Senato tra Raphael Warnock, l’attuale democratico, e Herschel Walker farà Vai al ballottaggio a dicembre.

I problemi delle azioni sono peggiorati mercoledì dopo che l’exchange di criptovalute Binance ha detto che lo era Invertire i piani per acquisire la rivale FTX. Ciò ha portato a un declino nel settore tecnologico e a un declino Bitcoinal livello più basso visto l’ultima volta nel 2020.

La mancanza di chiarezza sulle elezioni, così come l’incertezza sui prossimi dati sull’IPC di ottobre e sui rapporti sugli utili aziendali sono stati i fattori trainanti dietro il sell-off, ha affermato Chris Zacarelli, chief investment officer presso l’Association of Independent Advisors.

“Queste tre cose portano all’incertezza”, ha detto. “E come tutti sanno, ai mercati non piace molto l’incertezza”.

Rapporto sull’indice dei prezzi al consumo per il mese di ottobre, il giovedì alle 8:30 ET, è il prossimo punto focale per gli investitori. Gli economisti intervistati dal Dow Jones prevedono che l’indice principale dei prezzi al consumo sia aumentato dello 0,6% in ottobre rispetto a settembre, o del 7,9% nell’ultimo anno. Si tratta di un importante rapporto della Federal Reserve, che si riunirà nuovamente a metà dicembre.

Le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali devono essere presentate giovedì mattina.