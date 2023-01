I futures su azioni sono leggermente più alti in vista della prima settimana di negoziazione del nuovo anno

I futures sulle azioni sono aumentati lunedì sera mentre i trader si preparavano ai dati economici e ai minuti dell’ultima riunione della Federal Reserve di questa settimana per dare il via al nuovo anno.

I future legati alla media industriale Dow Jones sono aumentati di 80 punti, o del 2%. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Tutte le principali medie hanno chiuso il 2022 con le peggiori sconfitte dal 2008, e ognuna ha ottenuto una serie di tre vittorie consecutive. Il Dow ha chiuso l’anno in ribasso dell’8,8% a 33.147,25, il 10,3% in meno del suo massimo di 52 settimane. L’S&P 500 ha perso il 19,4% per l’anno ed è ora a 3.839,50, oltre il 20% in meno del suo massimo storico. Il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico è sceso del 33,1% lo scorso anno. Inizia il 2023 quasi il 34% dal suo massimo record di 10.466,88.

Secondo Greg Bassuk, CEO di AXS Investments, la più grande narrazione degli investitori per il 2022 è che l’inflazione è “il peggior fallimento degli ultimi decenni sia per le azioni che per le obbligazioni”. Il nuovo anno inizia con una nuvola di preoccupazione che l'”atterraggio più difficile del previsto” della banca centrale e le sue mosse per combattere l’inflazione possano spingere l’economia in recessione.

“Il 2022 è caratterizzato da una traiettoria di mercato cieca all’inflazione, poiché sia ​​Wall Street che Main Street dovrebbero frenare l’aumento dei prezzi e la Federal Reserve mantenere i tassi a livelli bassi”, ha affermato. “Ma con l’aumento dell’inflazione, il netto contrario è diventato realtà”.

“Entrando nel 2023, poiché i prezzi rimangono elevati, gli investitori staranno attenti a considerare le attività sensibili all’inflazione, i titoli ciclici e altri titoli che si comportano meglio in un contesto di prezzi in aumento”, ha aggiunto.