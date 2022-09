I futures sulle azioni salgono mentre Wall Street guarda avanti ai dati chiave sull’inflazione

I commercianti lavorano al piano della Borsa di New York (NYSE) a New York City, Stati Uniti, il 9 settembre 2022.

I futures sulle azioni sono saliti domenica notte mentre Wall Street guardava avanti ai dati chiave sull’inflazione che sarebbero stati rilasciati questa settimana.

I futures Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 77 punti, ovvero dello 0,24%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati rispettivamente dello 0,30% e dello 0,38%.

Le mosse sono arrivate dopo una settimana di vittorie per le azioni statunitensi, come le tre medie principali Una serie di sconfitte di tre settimane è stata interrotta. Il Dow è in rialzo del 2,66% per la settimana, mentre l’S&P 500 è in rialzo del 3,65%. Il Nasdaq Composite è stato del 4,14% in più.

Le azioni erano volatili prima della riunione della Federal Reserve di settembre, quando la banca centrale dovrebbe aumentare i tassi di interesse per la terza volta consecutiva di 0,75 punti percentuali nel tentativo di combattere l’inflazione elevata.

Gli investitori di Wall Street erano alla ricerca di segnali che indicassero che le dimensioni dei futuri aumenti dei tassi di interesse potrebbero essere inferiori con il rallentamento dell’inflazione, il presidente della Fed Jerome Powell ha confermato la scorsa settimana di essere “fortemente impegnato” a ridurre l’inflazione.

Questa settimana, gli investitori non vedono l’ora Rapporto sull’indice dei prezzi al consumo per agosto, Il suo rilascio è previsto martedì. Questo rapporto è uno degli ultimi dati sull’inflazione che la Federal Reserve vedrà prima della riunione di settembre. Giovedì verranno pubblicati i rapporti sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale.

“Con un ulteriore aumento dello 0,3% del tasso base per agosto previsto, se il numero è più alto, sarà negativo per azioni e obbligazioni. Se il rapporto è inferiore, ciò sarà un catalizzatore per un rally del mercato”, David Donabedian, Investment direttore di CIBC Private Wealth negli Stati Uniti, anche le vendite al dettaglio dovrebbero rimanere stabili per agosto, come lo erano nel mese precedente”.