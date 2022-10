I futures sulle azioni sono aumentati leggermente prima dei dati chiave sull’inflazione, dei verbali della riunione della Federal Reserve

Commercianti sul pavimento della Borsa di New York, 13 maggio 2022.

I futures sulle azioni sono aumentati martedì notte mentre gli investitori attendevano gli ultimi numeri di inflazione e i verbali dell’ultimo incontro della Federal Reserve.

I future legati al Dow Jones Industrial Average hanno aggiunto 44 punti, ovvero lo 0,1%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati di circa lo 0,2%.

Le mosse sono arrivate dopo che l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente dello 0,65% e dell’1,1%, segnando il loro quinto giorno consecutivo di ribassi. Il Dow ha chiuso la giornata in rialzo, in rialzo di circa 36 punti, ma ha rinunciato alla maggior parte dei suoi guadagni dal rally all’inizio della sessione.

Le azioni si sono ritirate dai loro massimi e i rendimenti obbligazionari sono aumentati quando la Banca d’Inghilterra ha annunciato il suo mercato L’intervento finirà presto I fondi pensione hanno solo tre giorni per riequilibrare le posizioni.

Gli investitori attendono con impazienza l’indice dei prezzi alla produzione di settembre, una misura dei prezzi all’ingrosso per la domanda finale, che sarà pubblicato mercoledì dal Bureau of Labor Statistics. Gli economisti intervistati dal Dow Jones prevedono che l’indice dei prezzi alla produzione aumenterà dello 0,2% dopo essere sceso dello 0,1% il mese precedente.

Mercoledì uscirà anche il verbale della riunione di settembre della Federal Reserve. Mentre il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha riconosciuto che i tassi di interesse stanno aumentando drammaticamente Può essere dolorosoLa banca centrale continuerà a portare avanti la sua lotta per ridurre l’inflazione.

“Powell ha ribadito, in quello che è diventato il suo mantra, che senza la stabilità dei prezzi non possiamo avere un’economia forte o un mercato del lavoro forte”, ha affermato Quincy Crosby, capo stratega globale di LPL Financial. “Gli investitori temono che una politica monetaria restrittiva, ovvero l’inasprimento delle condizioni finanziarie, possa portare al tipo di incidente finanziario che drena liquidità e danneggia ulteriormente l’economia globale”.

Altrove, PepsiCo riporterà i suoi guadagni trimestrali prima di mercoledì. I guadagni bancari inizieranno nel corso della settimana. Nonostante le basse aspettative, gli utili dell’S&P 500 dovrebbero ancora crescere.