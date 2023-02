I futures sulle azioni stanno scendendo mentre i trader attendono l’ultima decisione di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve

Commercianti sul pavimento della Borsa di New York

I futures sulle azioni sono scesi martedì sera mentre gli investitori attendevano con impazienza la riunione della Federal Reserve di mercoledì.

I future relativi al Dow Jones Industrial Average sono scesi di 48 punti, pari allo 0,14%. I futures S&P 500 e Nasdaq Composite sono scesi rispettivamente dello 0,20% e dello 0,37%.

Queste mosse arrivano dopo che le azioni sono aumentate fortemente fino alla fine di gennaio. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la giornata in rialzo di quasi 369 punti, in rialzo dell’1,09%. L’S&P 500 è salito dell’1,46% alla sua migliore performance di gennaio dal 2019. Il pesante Nasdaq Composite è salito dell’1,67%, la sua migliore performance di gennaio in 22 anni.

Mercoledì, la Federal Reserve annuncerà quanto aumenterà i tassi di interesse nei suoi ultimi sforzi per domare l’aumento dell’inflazione. I mercati si aspettano un aumento di 25 punti base, o 0,25 punti percentuali, dalla banca centrale. Martedì, l’indice del costo del lavoro, una misura degli aumenti salariali, ha mostrato che le retribuzioni sono aumentate dell’1% nel quarto trimestre, meno della stima dell’1,1% del Dow Jones.

Tuttavia, gli operatori potrebbero farsi avanti in previsione di un tono più accomodante da parte della Fed, o cercare segnali che ci sia una pausa nel rally o addirittura un punto di svolta presto.

“L’inasprimento aggressivo nel 2022 ha portato a segnali di rallentamento dell’inflazione, ma da livelli che rimangono inaccettabilmente alti”, ha dichiarato martedì in una nota Ron Temple, analista di mercato senior di Lazard. “Con i mercati che scontano fino a 25 punti base al secondo, il compito di Powell è segnalare in modo inequivocabile l’impegno della Fed a domare l’inflazione”.

La Federal Reserve annuncerà la sua decisione mercoledì pomeriggio, seguita dalle osservazioni del presidente Jerome Powell.

Anche la stagione degli utili continua. Peloton e Meta Platforms riporteranno i risultati trimestrali mercoledì.