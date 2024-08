I futures sulle azioni statunitensi anticipano il discorso di Powell: i mercati concludono

(Bloomberg) – Le azioni sono salite in vista del discorso di Jerome Powell a Jackson Hole, mentre i trader cercavano indizi su quanto velocemente e in che misura la Federal Reserve avrebbe tagliato i tassi.

I più letti da Bloomberg

Il discorso di Powell, previsto per le 10:00, ora di New York, è stato al centro dell’attenzione dei trader per tutta la settimana e giovedì i mercati hanno affermato che lui si opporrà alle aggressive sfide di allentamento del mercato. Allo stesso tempo, JPMorgan Chase & Co. e gli strateghi della Deutsche Bank AG affermano di aspettarsi movimenti obbligazionari modesti durante la conferenza, mentre i trader di opzioni scommettono su oscillazioni più contenute per le azioni nei prossimi giorni.

“Per gli investitori, la grande domanda è quanto bene Powell convalidi le aspettative per un taglio dei tassi a settembre e se dia qualche indicazione su quali potrebbero essere i tagli dei tassi”, ha affermato Jim Reid, stratega della Deutsche Bank AG.

I futures S&P 500 sono saliti dello 0,6% e il benchmark azionario europeo è cresciuto dello 0,3%. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è rimasto stabile al 3,84%, mentre il dollaro si è ritirato.

La conferenza della Fed a Jackson Hole è in corso: ecco cosa aspettarsi

L’incontro annuale di politici ed educatori nel Wyoming potrebbe alla fine essere tranquillo. Negli ultimi dieci anni, secondo i dati compilati da Bloomberg, i rendimenti dei titoli a due e dieci anni si sono mossi in media meno di 4 punti base. L’indice S&P 500 è il più ribassista, con una volatilità media dell’1,3%.

Tuttavia, uno shock non è escluso. Due anni fa, Powell sorprese il mercato con un discorso da falco che fece crollare l’indice S&P 500 del 3,4%.

La storia di Jackson Hole evidenzia gli shock laterali del mercato di Powell

Una scommessa sui tassi della Fed più bassi ha contribuito a uscire dal crollo di inizio agosto. Gli investitori stanno scontando un taglio dei tassi di un quarto di punto alla riunione della banca centrale del 17-18 settembre, ma secondo i mercati dei futures vedono tagli percentuali quasi completi entro la fine dell’anno.

“La caduta di Powell potrebbe rappresentare un ostacolo molto alto per i mercati”, ha affermato Christopher Wong, stratega FX presso Overseas-Chinas Banking Corp. “Senza sorprese nel suo discorso, i mercati sono felici di negoziare il tema Riccioli d’oro, il che significa deboli rally in il dollaro.”

La storia continua

Guadagni dello Yen

Nel frattempo, lo yen giapponese si è apprezzato dello 0,7% rispetto al dollaro. In risposta ai legislatori, il governatore della Banca del Giappone Kazuo Uede ha affermato che la banca centrale è ancora sulla buona strada per aumentare i tassi di interesse se l’inflazione e i dati economici continueranno in linea con le sue previsioni.

Alla domanda sui cali del mercato all’inizio di questo mese, Ueda ha minimizzato l’importanza dell’aumento dei tassi della BOJ a luglio nel contesto delle turbolenze. Allo stesso tempo, ha segnalato che non intende precipitarsi nel prossimo rialzo dei tassi, affermando che la BOJ dovrebbe osservare attentamente l’impatto della volatilità dei mercati finanziari sulle prospettive di inflazione.

Punti salienti dell’azienda:

Le azioni Nestlé sono scese del 4,1% a Zurigo, al minimo di cinque anni, dopo che l’azienda di beni di consumo ha dichiarato che Laurent Freix avrebbe sostituito Marc Schneider come amministratore delegato.

Lo ha affermato Workday Inc. dopo che i dirigenti hanno affermato che la società aumenterà notevolmente i profitti nei prossimi tre anni. Le azioni sono aumentate nelle negoziazioni estese, invertendo i cali precedenti.

Il gruppo di trasporti danese DSV A/S e un consorzio guidato da CVC Capital Partners Plc hanno stipulato separatamente offerte vincolanti per l’unità logistica della Deutsche Bahn AG, valutandola circa 14 miliardi di euro (15,6 miliardi di dollari).

Gruppo Alibaba Holding Ltd. Il 28 agosto gli azionisti hanno approvato un piano per aggiornare la quotazione di Hong Kong allo status di primario, che dovrebbe attirare miliardi di dollari in investimenti dalla Cina continentale.

Punti salienti di questa settimana:

Vendite di case nuove negli Stati Uniti, venerdì

Jerome Powell parlerà a Jackson Hole venerdì

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

Azioni

I futures S&P 500 salgono dello 0,5% alle 7:33 ora di New York

I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,8%

I futures per la media industriale del Dow Jones sono aumentati dello 0,4%

Lo Stoxx Europe 600 è salito dello 0,3%

L’indice MSCI World è rimasto poco cambiato

Monete

L’indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,2%

L’euro è rimasto poco cambiato a 1,1111 dollari

La sterlina britannica è salita dello 0,3% a 1,3124 dollari

Lo yen giapponese è salito dello 0,1% a 146,08 per dollaro

Criptovalute

Bitcoin è salito dello 0,2% a 60.825,27 dollari

Ether è salito dell’1,2% a 2.656,56 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è rimasto poco variato al 3,84%.

Il rendimento del decennale tedesco è rimasto poco variato al 2,25%

Il rendimento a 10 anni della Gran Bretagna è rimasto poco variato al 3,95%

materiali

Il greggio West Texas Intermediate è salito dell’1,4% a 74,04 dollari al barile.

L’oro spot è aumentato dello 0,5% a 2.498,23 dollari l’oncia

Questa storia è stata prodotta con l’aiuto di Bloomberg Automation.

–Con l’assistenza di Winnie Hsu, Richard Henderson e Divya Patil.

(Una versione precedente è stata corretta per mostrare che i mercati si aspettano circa 100 punti base di tagli da parte della banca centrale quest’anno)

I più letti da Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP