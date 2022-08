I futures sulle azioni statunitensi sono aumentati dopo la rottura del Dow, l’S&P 500 è scivolato per tre giorni

I futures sulle azioni statunitensi sono aumentati giovedì mattina dopo che tutte e tre le principali medie hanno chiuso al rialzo durante la sessione di negoziazione giornaliera.

I futures Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 220 punti, ovvero dello 0,67%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati rispettivamente dello 0,88% e dello 0,97%. Le azioni di Nvidia sono scese di oltre il 2% a seguito di un rapporto trimestrale Pronostici di Wall Street persi. La forza vendita è diminuita Più del 4% dopo l’azienda Ha fatto previsioni deludenti FY 2023. Fiocco di neve salto 16% dopo Diffondi il ritmo sulle entrate.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 59,64 punti, o dello 0,18%, e l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,29% mercoledì. Per entrambe le medie, il I guadagni tagliano lunghe serie di sconfitte per tre giorni. Anche il pesante Nasdaq Composite è salito dello 0,41%.

L’azione di mercato sta avvenendo mentre gli investitori attendono l’inizio del Jackson Hole Economic Symposium, che inizierà giovedì, e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe parlare la mattina successiva. Gli operatori riceveranno maggiori informazioni su come la banca centrale sta combattendo l’inflazione elevata e se i responsabili politici potrebbero tagliare i tassi di interesse al termine dell’attuale ciclo di rialzi.

“È fermo così com’è, è troppo presto per la Fed per pensare al perno”, ha detto alla CNBC Jim Bianco, presidente di Bianco Research.soldi veloci. “

Gli investitori sono anche in attesa di importanti rapporti economici in arrivo nel corso della settimana, comprese le richieste di sussidio di disoccupazione giovedì e le spese per consumi personali di venerdì. Il rapporto sulle spese per consumi personali è una delle misure di inflazione preferite dalla Fed e potrebbe influenzare le sue azioni in futuro.

Peloton annuncia i suoi guadagni trimestrali giovedì prima della campana, insieme a Gap, Dollar Tree e Dollar General. Ulta Beauty, Workday e Affirm Holdings pubblicheranno i propri risultati dopo la chiusura dei mercati giovedì.