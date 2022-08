I gemelli mettono Byron Paxton nella lista degli infortunati

I gemelli hanno annunciato di aver inserito un centrocampista Byron Buxton Nell’elenco degli infortuni di 10 giorni per affaticamento dell’anca destra di basso grado. cacciatore / truffatore Caleb Hamilton Chiamato da Triple-A St. Paul per prendere il suo posto nella lista degli attivi. Confermato anche il club Precedentemente menzionato scegli il giusto Aaron Sanchez Ad iniziare il match di stasera contro l’Astros, con il sinistro Devin fonderia Fu scelto per San Paolo. giocatore d’angolo Alex Kirillovche è fuori per la stagione dopo aver subito un intervento chirurgico al polso questo mese, è stato spostato nella lista degli infortunati da 60 giorni per sbloccare la rosa di 40 uomini di Sanchez.

Buxton ha lasciato la partita di ieri sera con un dolore all’inguine e l’allenatore Rocco Baldele ha detto ai giornalisti dopo la partita che il problema aveva infastidito il giocatore della difesa della stella per la maggior parte della stagione (tramite Aaron Jaliman dell’Atletico). Il club ha annunciato che oggi farà una risonanza magnetica. Darren Wolfson di SKOR North Rapporti Quella risonanza magnetica non ha rivelato alcun problema serio, apparentemente supportato dalle specifiche del team per un ceppo di “basso grado”. Tuttavia, Buxton costerà a Buxton almeno una settimana e mezza di eccitazione.

È la seconda stagione consecutiva che Buxton è atterrato su IL a causa di uno stiramento all’anca destra. Il suo precedente infortunio alla coscia, che ha subito mentre gestiva le basi, gli è costato quasi sei settimane tra maggio e giugno 2021. Non vi è alcuna indicazione che questo problema dovrebbe essere così grave – sembra improbabile dato il contenuto generalmente ottimista delle prospettive del club – ma anche le due settimane senza un All-Star Game per la prima volta sarebbero un duro colpo per una squadra del Minnesota che è apparsa in due partite dei Guardians all’AL Central e tre partite al di fuori dell’ultimo posto di Wild Card nella MLS.

Oltre al dolore alla coscia che ha apparentemente afflitto Buxton a intermittenza per tutta la stagione, il club è stato attento al carico di lavoro poiché ha sofferto di dolore al ginocchio destro. Essere più saggio nel suo tempo di gioco sembra aver aiutato Buxton a evitare il periodo IL per problemi al ginocchio, ma atterrerà fuori dallo scaffale per la prima volta in tutta la stagione con un problema all’anca. Ha trascorso un po’ di tempo in IL ogni anno dal 2017, ma ha continuato a rimanere folgorato quando è fisicamente in grado di scendere in campo. Buxton ha guadagnato il primo cenno All-Star della sua carriera quest’estate, accumulando 28 fuoricampo in 92 partite. Ha realizzato solo 0.224 con uno 0.306 in base, ma la combinazione della sua formidabile forza e della sua difesa in campo al centro lo ha reso uno dei migliori giocatori del gioco.