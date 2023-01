I Georgia Bulldogs hanno sconfitto gli Ohio State Buckeyes per avanzare al College Football Playoff Championship

Cnn

I Georgia Bulldogs sono passati al torneo College Football Playoff dopo aver sconfitto gli Ohio State Buckeyes 42-41 nella seconda partita di semifinale del College Football Playoff di sabato.

Sotto di sei punti alla fine del quarto quarto, la campionessa nazionale in carica Georgia ha montato un drive di 72 yard che è stato coronato dal quarterback Stetson Bennett per la terza volta portandosi in vantaggio a 54 secondi dalla fine.

L’Ohio State ha approfittato di quel tempo per spingere la palla nel raggio di tiro, preparando il tentativo di 50 yard del kicker Noah Ruggles. Ma Ruggles ha colpito il calcio sinistro ei Bulldogs sono scappati con una vittoria di un punto.

La Georgia è la prima squadra a recuperare da uno svantaggio di 14 punti nel quarto trimestre nella storia del football universitario, secondo la NCAA.

Sabato scorso, gli Horned Frogs della terza testa di serie della Texas Christian University sono entrati nella loro prima semifinale come sfavoriti e hanno tirato fuori un enorme ribaltamento, ottenendo un’emozionante vittoria per 51-45 contro la seconda testa di serie Michigan Wolverines.

Gli Horned Frogs, che hanno iniziato la stagione fuori dalla Top 25, hanno sconfitto i Michigan Wolverines precedentemente imbattuti 51-45 nel Fiesta Bowl con il punteggio più alto di sempre. I campioni dei Big Ten sono entrati in partita favorendo più di un touchdown, ma TCU non è mai rimasto indietro in una partita in rotta verso il campionato nazionale.

Il secondo classificato di Heisman, Max Duggan, ha tirato per 225 yard e quattro touchdown totali, mentre Emari Demarcado ha aggiunto 150 yard a terra al Fiesta Bowl di Glendale, in Arizona.

I Bulldogs affronteranno le Horned Frogs lunedì 9 gennaio al SoFi Stadium di Inglewood, in California, nella partita di campionato.

TCU cercherà il suo primo campionato nazionale dal 1938 e il primo per una squadra Big 12 dal 2005, mentre la Georgia mira a essere il primo campione nazionale consecutivo dall’Alabama nel 2011 e 2012 e il primo campione ripetuto nei playoff di football del college era.