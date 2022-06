I giapponesi chiedono che le luci vengano spente per risparmiare energia in mezzo all’ondata di caldo a Tokyo | Giappone

Il governo giapponese ha avvertito milioni di persone nella regione di Tokyo di risparmiare energia o di affrontare blackout, poiché le battaglie per la capitale hanno raggiunto temperature record a giugno dopo la fine anticipata della stagione delle piogge.

Temperature fino a 35 gradi Celsius (95 gradi Fahrenheit) sono state previste in città per tutto il giorno, con condizioni meteorologiche estreme simili previste per il resto della settimana, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese.

“Chiediamo al pubblico di ridurre il consumo di energia durante le prime ore serali, quando il tasso di riserva è basso”, ha detto ai giornalisti il ​​vice primo ministro Yoshihiko Isozaki.

Isozaki ha consigliato alle famiglie e alle aziende di spegnere le luci inutilizzate e di limitare l’uso dell’aria condizionata, anche se ha aggiunto che le persone dovrebbero fare attenzione ai colpi di calore.

Il Ministero dell’Economia e dell’Industria ha affermato che le persone che vivono nella zona sono servite dalla Tokyo Electric Power Corporation [Tepco] Deve risparmiare energia, soprattutto quando la domanda raggiunge picchi nel tardo pomeriggio e in prima serata. I rapporti affermano che la capacità di generazione delle riserve potrebbe scendere al 3,7% a Tokyo e nell’area circostante in quel momento; Meno del 3% di rischio di blackout e blackout.

La domanda di elettricità è più alta del previsto perché la temperatura ha superato le aspettative domenica, ha affermato Kaname Ogawa, direttore della politica di fornitura di elettricità presso il ministero. “Siamo rimasti scioccati dal caldo straordinario di questa stagione”, ha detto Ogawa. “Per favore, coopera e risparmia quanta più energia possibile.”

Una gran parte del Giappone sperimenta tipicamente temperature sgradevoli più basse durante la metà della stagione delle piogge. Ma lunedì, l’agenzia ha annunciato che la stagione era terminata – la prima data registrata – nella regione di Kanto, che include Tokyo.

È stata la fine della stagione più vicina dall’inizio dei record nel 1951 e 22 giorni prima del solito.

Iscriviti alla prima edizione, la nostra newsletter giornaliera gratuita, ogni mattina nei giorni feriali alle 7:00 GMT

Negli ultimi giorni le temperature hanno colpito altre parti del Paese. La città di Isaki nella prefettura di Gunma a nord di Tokyo, domenica, ha registrato la temperatura più alta del paese a giugno a 40,2 gradi Celsius.

Più di 250 persone sono state portate negli ospedali della capitale durante il fine settimana dopo aver subito un colpo di calore, ha riferito il Mainichi Shimbun.

“Una volta terminata la stagione delle piogge, molte persone non si sono completamente acclimatate al caldo e corrono un rischio maggiore di colpo di calore”, ha affermato l’agenzia meteorologica in una nota.

I funzionari stavano incoraggiando le persone a togliersi le maschere all’esterno per prevenire i colpi di calore, anche se lunedì molti indossavano ancora mascherine per il viso a Tokyo.

Asako Narus, che stava facendo un giro turistico, ha detto di non aver mai sperimentato un caldo così estremo all’inizio dell’estate. “Vengo dal nord del Giappone”, ha detto, “quindi queste temperature sembrano molto intense”.