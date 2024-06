I giganti tengono d’occhio Hayden Birdsong per fare il debutto in MLB mercoledì contro Cubs – NBC Sports Bay Area e California

SAN FRANCISCO – Mancano ancora diversi pezzi chiave nella loro rotazione iniziale, i Giants hanno in programma di chiamare il debuttante Hayden Birdsong per fare il suo debutto nella NFL mercoledì.

Il manager Bob Melvin ha fatto l’annuncio prima della partita di martedì contro i Chicago Cubs all’Oracle Park e ha detto che la squadra ha grandi aspettative per il 22enne destrorso.

“Siamo entusiasti”, ha detto Melvin. “Secondo me, avrà una lunga carriera nelle big league. Probabilmente inizierà un po’ prima di quanto ci aspettassimo a causa della necessità e forse lancerà meglio là fuori. Penso che sia questo il motivo per cui è stata presa la decisione”.

I Giants non hanno avuto una rotazione del tutto sana per gran parte della stagione. Il vincitore del NL Cy Young Award Blake Snell e il nuovo arrivato Robbie Ray, insieme ad Alex Cobb e Keaton Wynn, sono stati messi da parte più volte a causa di una serie di infortuni.

Scelta al sesto round nel 2022, Birdsong è una delle migliori prospettive di lancio dei Giants. Ha iniziato la stagione nel Double-A Richmond dove è andato 4-2 con un’ERA 2.05. Con un vasto repertorio di tiri, Birdsong ha collezionato 61 strikeout in 48 inning e 1/3.

È stato promosso a Triple-A Sacramento il 15 giugno e ha continuato a stupire, registrando 14 strikeout in nove inning su due inning. Birdsong ha lanciato 91 tiri nella sua ultima partenza per i River Cats, quindi ha la capacità di andare in profondità nelle partite.

“Il suo inizio in Triple-A è stato buono”, ha detto Melvin. “Può lanciare quello che penseresti che un corridore di base lancerebbe fuori dal parco. Guarda, c’è qualche rischio con un ragazzo che era solo nella divisione tripla A. È un ragazzino e ha molto talento.”

Birdsong ha trascorso del tempo con i Giants durante l’allenamento primaverile, quindi Melvin e lo staff lo conoscevano già prima di vedere il suo lavoro nelle minori.

“Guarda il suo bullpen, è un vero antipasto ed è un talento”, ha detto Melvin. “È giovane ma è molto emozionante pensare che avrà la possibilità di iniziare da titolare, soprattutto qui a casa”.

