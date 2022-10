I giocatori del Michigan “attaccano” in una rissa nel tunnel post-partita con i giocatori dello Stato del Michigan

Le cose sono diventate brutte dopo che il Michigan ha battuto lo Stato del Michigan 29-7.

Dopo la partita, è emerso il video di un alterco nel tunnel che ha coinvolto diversi giocatori dello Stato del Michigan e un giocatore del Michigan. Il video sembrava mostrare i giocatori della MSU che si raggruppavano attorno al difensore del Michigan Jaden McBurroughs.

Pugni e calci sono stati lanciati nei video pubblicati sui social media da diversi membri dei media. L’allenatore del Michigan Jim Harbaugh ha detto ai giornalisti Due giocatori del Michigan sono rimasti feriti nell ‘”assalto” e si sono fratturati il ​​naso.

Dal notiziario di Detroit:

Il difensore difensivo del Michigan Jaden McBurroughs è apparso in campo tra diversi giocatori dello Stato del Michigan. Quando McBurrows si alzò in piedi, il linebacker dello stato del Michigan Itayvion Brown lo afferrò e lo gettò attraverso una porta aperta alla fine del tunnel. Un agente della polizia di stato del Michigan viene visto afferrare la maglia di Brown e trattenerlo. Almeno due giocatori del Michigan State, safety Angelo Croce e defender Zion Young, sono stati visti tirare pugni a McBurrows da un giornalista.

Il direttore atletico del Michigan Warde Manuel ha dichiarato di essere stato in contatto con il commissario di Big Ten Kevin Warren e funzionari locali. Warren ha assistito alla partita di sabato ad Ann Arbor.

“Quello che è successo dopo la partita è stato del tutto inaccettabile. Ho parlato con il commissario. Sta indagando. Anche la polizia sta indagando perché ha visto il video. Quindi se ne stanno occupando. Lo lasceremo nelle loro mani, ma non dovremmo Non comportarti così dopo una partita. disse Manuel.

“Non è così che un’altra squadra dovrebbe prendere un giocatore e fare quello che ha fatto. Questo è completamente e assolutamente inaccettabile. Lasceremo che se ne occupino i Big Ten e le forze dell’ordine, ma non dovrebbe essere una competizione. Non come dovrebbe essere ricordato. Abbiamo vinto sul campo. Questo uomo [Jim Harbaugh] E la sua squadra, quei giocatori, è andata lì e ha vinto. Ed è inaccettabile che stia succedendo. Questo è quello che sto per dire. Lo lascio a Kevin e alle forze dell’ordine.

La polizia dell’Università del Michigan avvierà un’indagine, secondo l’Associated Press.

Dopo la partita, l’allenatore della Michigan State Mel Tucker è stato interrogato sull’incidente, ma ha detto che non sapeva cosa fosse successo.

“So che è stata una partita accesa. Le cose si sono scaldate. Stiamo cercando di tenere i nostri ragazzi negli spogliatoi. Dobbiamo capire cosa è successo”, ha detto Tucker.

Il Michigan Stadium ha un solo tunnel che porta agli spogliatoi di casa e degli spettatori. All’inizio di questa stagione, c’è stato un incidente all’intervallo della partita del Michigan contro la Penn State. Dopo quella partita, l’allenatore della Penn State James Franklin ha affermato di ritenere necessario un aggiustamento nel modo in cui il tunnel è stato utilizzato nel tentativo di evitare collisioni.

“Ci dovrebbe essere solo un intervallo di due minuti o minuti tra le due squadre”, ha detto Franklin. ottobre 15. “Questa squadra ci è già vicina, ma noi vogliamo farlo. Ma non lo siamo. La prima squadra ad affrontare tali problemi, per me, con l’attuale struttura, non saremo gli ultimi.

Alla domanda sui commenti di Franklin all’inizio di questa settimana, Harbaugh è stato sprezzante e ha detto che i giocatori del PSU non hanno lasciato che la squadra del Michigan scendesse dal tunnel e entrasse negli spogliatoi.

“Cercare di farci uscire dai nostri spogliatoi sembrava un trucco del secondo anno. E [Franklin] Sembra essere il leader di tutta la faccenda”, ha detto Harbaugh.