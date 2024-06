I giocatori di Elden Ring non avranno più bisogno del DLC per ottenere nuove funzionalità gratuite

Immagino lo spaccato di persone che Ancora giocando Anello Al-Din Ma non ci credono L’ombra di Erdtree espansione molto piccolo. Tuttavia, queste persone sono fortunate perché potranno comunque usufruire dell’aggiornamento gratuito che verrà pubblicato insieme al contenuto scaricabile. Oltre a varie modifiche al gameplay, miglioreranno notevolmente la gestione dell’inventario e aggiungeranno anche più acconciature.

La spada ad anello più ricercata ha una lunga storia

FromSoftware ha anticipato le modifiche in un breve thread su Twitter oggi. “Aggiornamento per Anello Al-Din Il gioco base e la patch del primo giorno per L’ombra di Erdtree Verrà distribuito il 20/06/2019 dall’azienda libri. “L’aggiornamento include correzioni di bug, aggiustamenti del bilanciamento e alcune nuove funzionalità.”

La novità più grande prevista riguarda gli item. Non vai più in giro a raccogliere cose e poi non hai idea di dove sia finito nel tuo inventario. Gli oggetti appena acquisiti ora avranno un punto esclamativo sulle loro icone affinché i giocatori possano evidenziarli. Inoltre, gli articoli acquisiti di recente avranno una nuova scheda di inventario. Questo è stato un cambiamento La gente se ne è accorta Quando pratico L’ombra di Erdtree Il DLC è uscito all’inizio di questo mese e sembrava un enorme vantaggio per la qualità della vita.

Anche i pool di evocazione vengono modificati. I gruppi di evocazione attivi verranno ora trasferiti al nuovo componente aggiuntivo del gioco e i singoli gruppi di evocazione potranno essere attivati ​​e disattivati ​​dal nuovo menu delle funzioni della mappa. Anello Al-Din Otterrà anche cinque nuove acconciature che i giocatori potranno scegliere durante la creazione del personaggio o quando utilizzano il supporto dello specchio offuscato o la funzione Rinascita di Rennala. Adoro il retroscena dietro il quale sentivano che mancava nel gioco e perché.

Ma tutto questo è solo la punta dell’iceberg. I giocatori possono scoprire il resto delle modifiche e delle funzionalità in arrivo nell’aggiornamento quando sarà pubblicato. L’ombra di Erdtree Nel frattempo, la sua patch verrà rilasciata il 21 giugno. Il DLC è disponibile a partire da mezzanotte ora localecon precaricamento disponibile su PlayStation, mentre i giocatori Xbox possono ottenere l’accesso anticipato se cambiano regione in Nuova Zelanda. È ora di salire di livello nel gioco base, se non l’hai già fatto!