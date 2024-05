I giocatori locali degli Steelers sono entusiasti di vedere cosa ha in serbo la città per il Draft NFL 2026

Essendo uno dei 17 potenziali candidati al Draft NFL 2023, Joey Porter Jr. ha ricevuto il trattamento sul tappeto rosso durante il suo soggiorno a Kansas City.

Il fatto che Porter non sia stato selezionato al primo turno e sia tornato a casa a Pittsburgh prima che gli Steelers lo portassero ad aprire il secondo giorno dell’evento di tre giorni non ha diminuito l’esperienza del giovane linebacker.

“Era qualcosa che ho sempre sognato da bambino”, ha detto Porter mercoledì. “Vivevo il momento, godendomi tutto. Quello che è successo ovviamente non volevo che accadesse, ma questa è la vita. Sento che ha funzionato per il meglio. Sono qui con gli Steelers.”

Porter era sul campo di allenamento per la seconda sessione di attività di squadra organizzata della squadra quando la NFL annunciò che Steelers e Pittsburgh avrebbero ospitato il draft del 2026. Non apprese la notizia se non poche ore dopo.

“Potrei fermarmi e vedere cosa succede”, ha detto, sorridendo.

Porter ha detto di essere stato trattato come un re nel draft del 2023 e può solo immaginare cosa avrà in serbo Pittsburgh per la classe del 2026 che accetta l’invito della NFL a partecipare al provino.

“Si sono presi molta cura di noi”, ha aggiunto. “È stato messo in questa situazione un gruppo molto piccolo e si sono presi davvero molta cura di noi, portandoci in giro per la città e organizzando eventi per noi.”

I dettagli di ciò che la città ha in serbo per il progetto 2026 potrebbero essere rivelati giovedì durante una conferenza stampa all’Acressor Stadium. L’evento si terrà sulla North Shore e parte di esso si estenderà nell’area del centro, ha detto mercoledì il presidente della squadra Art Rooney II. Point State Park è un luogo di ritrovo logico nel Triangolo d’oro.

“Porterà una fantastica atmosfera a Pittsburgh”, ha detto Christian Kuntz, un laureato della Chartier Valley che ha frequentato la Duquesne University.

Se il distretto avesse avuto in mente un obiettivo di affluenza, avrebbe potuto superare i 700.000 fan stimati accorsi a Detroit per il draft tenutosi a fine aprile.

“Ci saranno sicuramente molti linzer”, ha detto Kuntz. “Sarà una brutta bozza a Pittsburgh. Sarà fantastico.”

“Avremo un pubblico come sempre”, ha aggiunto Porter, un alunno della North Allegheny University. “Sento che Steeler Nation lo renderà vivace e lo accenderà (un livello, non vedo l’ora, onestamente).

Il linebacker veterano Elandon Roberts non si unì agli Steelers fino al 2023, quando stava entrando nella sua ottava stagione NFL. Non gli ci è voluto molto per apprezzare l’entusiasmo degli Steeler Nation e il monitoraggio che avviene prima delle partite casalinghe.

Si aspetta lo stesso tipo di atmosfera nel draft del 2026.

“Potrebbero esserci anche un paio di litigi”, ha detto. “Non lasciare mai che nessuno si arrabbi con un tifoso degli Steelers. Potrebbero colpirti in bocca. Ecco perché li amo. Sono colletti blu, ma a volte non gli importa.”

Il tight end Pat Freiermuth, una scelta al secondo turno del draft della Penn State nel 2021, non partecipò all’evento quell’anno a Cleveland. Rimase a casa in Massachusetts e partecipò virtualmente. La NFL ha inviato a Freiermuth una telecamera che ha catturato la sua reazione quando gli Steelers lo hanno selezionato.

“Questo è positivo per Pittsburgh, e sarà fantastico per i ristoranti e i bar locali e per le entrate che otterranno”, ha detto. “Sarà bello avere fan da tutto il mondo venire a Pittsburgh e vedere quanto è bella la città.”

Freiermuth era dall’altra parte del processo di draft di Detroit quest’anno quando ha annunciato la scelta del secondo turno degli Steelers, che si è rivelata essere il centro del West Virginia Zach Frazier. Ha visto un mare di volti accoglierlo quando ha attraversato il palco per annunciare la selezione degli Steelers.

“Ero molto nervoso, non mentirò”, ha detto. “Ero nervoso quando sono salito sul palco e ho visto tutta la gente lì, ma sono stato felice di presentare Zach. Da questo nasce un grande legame”.

Freiermuth aveva un’idea di cosa avrebbe potuto aspettarlo quando arrivò a Motor City all’inizio della settimana.

“Sono rimasto molto colpito (dalle dimensioni della folla)”, ha detto. “Ho detto che avrei dovuto andare nella mia camera d’albergo e calmarmi un po’.”

Ogni anno vengono arruolati nella NFL circa 250 giocatori. Ci sono dozzine di altri che non hanno mai sentito chiamare i loro nomi durante i tre giorni dell’evento e stanno arrivando nella NFL come agenti liberi. Kuntz era uno di quei giocatori, che aveva bisogno di passare da linebacker a long snapper prima di prendere piede con gli Steelers nel 2021.

“Questo darà ai ragazzi delle scuole superiori e ai ragazzi dell’università l’opportunità di vedere questi ragazzi camminare sul palco e trasformare i sogni in realtà”, ha detto. “Da questo punto di vista è fantastico.”