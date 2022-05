Home » Top News I grandi squali bianchi potrebbero aver distrutto McLaughlin Top News I grandi squali bianchi potrebbero aver distrutto McLaughlin 0 Views Save Saved Removed 0

Tuttavia, due specie di squali che un tempo coesistevano potrebbero aver cacciato la stessa preda. Un nuovo studio ha suggerito che la concorrenza potrebbe essere un fattore nell’estinzione del McLodon, lungo 65 piedi (20 metri).

Per raggiungere questo risultato, i ricercatori coinvolti nello studio hanno utilizzato una nuova tecnica. Hanno analizzato le firme del cibo sui denti di 13 specie di squali estinte e 20 squali moderni, per capire dove si inseriscono nella catena alimentare, nota anche come livello di file.

“Magellan è spesso ritratto come uno squalo spaventoso su larga scala nei romanzi e nei film, ma la verità è che sappiamo molto poco dello squalo in via di estinzione”, ha affermato Kenshu Shimada, professore di paleontologia alla Dibal University di Chicago. Partner di ricerca presso il Museo di Storia Naturale di Sternberg In Kansas.

“Il nostro nuovo studio mostra che la gamma dietetica del grande squalo bianco del Pliocene iniziale era molto simile a quella di McLaughlin, indicando che i nostri dati non erano in conflitto con l’ipotesi della concorrenza”, ha detto in una e-mail.