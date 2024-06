I guaritori di Final Fantasy 14 pianificano di attaccare quando Dawntrail appare per la prima volta

Dopo mesi (e addirittura anni) di trattamento con corrente elettrica Fantasia finale14 Reclamarlo Square EnixIl gioco MMORPG ha semplificato E Svalutato Job, apparentemente invano, i terapeuti interessati fanno un ulteriore passo avanti per far conoscere la loro opinione: scioperano.

Lo sciopero è iniziato il 9 giugno, quando Gemina (la ricercatrice capo) del forum Square Enix ha pubblicato un thread intitolato Briefly #FFXIVHEALERSTRIKE. L’argomento inizia con una dichiarazione di intenti per lo sciopero. Jimena scrive:

Vorrei rendere questo il thread ufficiale per coloro che supportano Wizard Strike come voce collettiva del team di sviluppo per esprimere insoddisfazione per la direzione in corso che il gioco ha preso per quanto riguarda il gameplay dei maghi e quale consenso è stato raggiunto sulla percezione di negligenza verso il ruolo, così come verso i giocatori che lo guidano.

Lo sciopero richiede che tutti i giocatori partecipanti si astengano dall’assumere incarichi di guarigione in qualsiasi contenuto del gruppo (dungeon, raid, prove).

Anche se questo non è un problema nuovo per FF14comunità di terapeuti, Downtrail Le anteprime furono la svolta che portò allo sciopero. particolarmente, FF14 Creatore del contenuto Video di anteprima di Xenosys Vex, mostra un gruppo di quattro persone che completa il primo dungeon della nuova espansione, Ihuykatumu, senza un mago. Naturalmente, Xenosys ha utilizzato un trucco intelligente per il gruppo: il carro armato del gruppo era un Guerriero, una classe nota per le sue capacità di autoguarigione. Il Guerriero è stato quindi supportato da tre giocatori DPS, uno dei quali ha scelto il Mago Rosso per utilizzare la magia di guarigione e resurrezione senza la necessità di un vero guaritore. Tuttavia, non è un bell’aspetto Downtrail Lo ha reso amaro in bocca a molti guaritori.

Potresti pensare, basandoti sull’anteprima di Xenosys, che il colpo del mago potrebbe non portare da nessuna parte perché ha dimostrato quanto sia inutile il ruolo anche in… DowntrailContenuti di base. Tuttavia, quando completi per la prima volta contenuti basati su party in FF14, È necessario aderire a un rigido trucco da festa. Il contenuto per quattro persone richiede un processore, mentre il contenuto per otto persone ne richiede due. Quindi i giocatori non possono seguire l’approccio Xenosys di abbandonare i guaritori tutti in una volta Downtrail I rilasci e gli scioperi dovrebbero ricordare alla gente che sono dati per scontati.

Le lamentele elencate da Jimena riassumono un elenco di problemi che i giocatori hanno avuto con il ruolo di guaritore, problemi che sono esacerbati dai cambiamenti imminenti in arrivo nella nuova espansione. IL Comunità di processori, Io compreso, si lamentava da tempo del fatto che i cambiamenti di lavoro in ogni espansione riducevano costantemente l’utilità dei guaritori in contenuti tutt’altro che di fascia alta, oltre a semplificare i turni di gioco effettivi. Ad esempio, il turno medio di un mago bianco in un incontro è quello di spammare l’incantesimo di attacco di un singolo bersaglio Glare, mantenendo allo stesso tempo il danno nel tempo, applicando costantemente un incantesimo Dia al nemico. È guarito in casi molto rari.

Ciò significa che passi il tuo tempo a spammare due pulsanti, il che è decisamente noioso rispetto ai ruoli DPS e Tank con le loro rotazioni più complesse e coinvolgenti. E come se non bastasse, Downtrail Sta cercando di semplificare Astrologian, che è probabilmente l’ultimo lavoro da mago semi-complesso nel gioco, insieme al supporto continuo per le abilità di autoguarigione nelle classi dei carri armati.

Come terapista, capisco la frustrazione che ha portato allo sciopero. Spero che Square Enix stia ora lavorando su modifiche per affrontare questi problemi di cui si parla da tempo. C’è anche qualche speranza per questo Downtrail Potrebbe offrire un ramoscello d’ulivo alla comunità dei terapeuti. L’evocatore perde la capacità di rianimare i giocatori, il che significa che il mago rosso sarà l’unico ruolo non guaritore con la capacità di rianimare. Ciò offre ai terapisti pochi obiettivi. Inoltre, l’abilità Swiftcast avrà un tempo di recupero più breve, cosa che potrebbe indicare contenuti più impegnativi per i maghi. Tuttavia, questo potrebbe ancora essere riservato solo ai contenuti di fascia alta, il che non risolve completamente il problema.

Il thread #FFXIVHEALERSTRIKE attualmente ha oltre 300 pagine di commenti che aggiungono supporto per loro. Per dare ai giocatori il tempo di completarne qualsiasi Endwalker Jimena suggerisce di non iniziare ufficialmente lo sciopero dei contenuti di cui hanno bisogno prima della prossima espansione DowntrailÈ stato rilasciato il 2 luglio.

