I Jaguars hanno tagliato il kicker da rookie dopo 1 dei 3 field goal mancati dall’infortunio dell’ex allenatore dei Cowboys

Il calciatore di punizione non tagliato Andrew Mavis non ha avuto un ottimo inizio nella sua carriera nella NFL.

A quattro giorni dall’inizio del suo primo ritiro, Mavis è stato interrotto dai Jacksonville Jaguars dopo aver saltato tre field goal durante il riscaldamento della squadra giovedì, ha riferito il Guardian. Michael De Rocco di ESPN. Secondo quanto riferito, uno di quei field goal ha mancato il bersaglio così gravemente che ha colpito alla spalla l’ex allenatore dei Dallas Cowboys Dave Campo, e gli altri due non erano nemmeno vicini ai pali.

Campo, 75 anni, è stato assistente allenatore e difensore allenatore dei Jaguars dal 2005 al 2007 ed è attualmente consulente per gli USC Trojans e un personaggio radiofonico locale. Cowboy addestrati dal 2000 al 2002.

Mavis era fuori dall’Iowa senza lasciare l’Iowa e ha trascorso le sue prime tre stagioni a calciare a Fordham prima di giocare negli Hurricanes. Ha segnato 40-61 field goal al college, di cui 20-23 nel 2021, e ha segnato altri due punti nel 2022 Senior Ball.

Ora, se Urban Mayer fosse ancora un capo allenatore, avrebbe potuto fare di più che tagliare fuori Mevis. Il Secondo quanto riferito, l’ex allenatore della Jaguar ha preso a calci Josh Lambeau Fuori la scorsa stagione prima di tagliare la palla del veterano dopo che Lambo ha sbagliato diversi tentativi durante il ritiro.

Fortunatamente per Mavis, tutto ciò che ha ottenuto è stato un cartellino rosa e un po’ di imbarazzo per aver colpito un passante. Questo sembra Josh Allen commenta “Lo spogliatoio professionale” Per quanto riguarda il nuovo sistema della Jaguar sotto la guida dell’allenatore Doug Pederson è corretto, dopo tutto.

La Jaguar ha ingaggiato il veterano kicker Elliot Frey per competere con Ryan Santoso per l’assegnazione del kicker titolare.