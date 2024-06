I Kansas City Chiefs stanno collaborando con Hallmark per produrre un film di Natale

I Kansas City Chiefs uniscono il significato delle vacanze: calcio e film Hallmark.

La squadra della NFL ha collaborato con Hallmark per produrre un film natalizio originale incentrato sui due volte campioni consecutivi del Super Bowl.

Il nome del film è “Atterraggio per le vacanze: una storia d’amore presidenziale“, la produzione inizierà il mese prossimo e le riprese si svolgeranno interamente a Kansas City, Missouri. I fan vedranno le scene al GEHA Stadium dell’Arrowhead Stadium, segnando la prima volta che un film è stato girato in quella location.

“Questa partnership unisce due fan base appassionati e ci dà l’opportunità di mostrare l’energia e la tradizione di Chiefs Kingdom su uno dei canali più visti durante le festività natalizie”, ha dichiarato il presidente di Chiefs Mark Donovan in una nota. Nuova versione.

Per onorare il progetto tra le due organizzazioni con sede a Kansas City, mercoledì sera la città ha illuminato lo skyline del centro in viola e rosso, si legge nel comunicato stampa.

Chi sarà presente in ‘Holiday Touchdown’?

Anche se nessun giocatore dei Chiefs è stato annunciato come partecipante al film, la squadra ha rivelato i suoi tre giocatori chiave.

La commedia romantica sportiva natalizia vede protagonisti Tyler Haynes di “Shifting Gears”, Hunter King di “Two Scoops Of Italy” e Ed Begley Jr. di “Better Call Saul”.

Qual è il tema di “Holiday Landing”?

“Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story” seguirà la straordinaria fan dei Chiefs Alana Higman (King), determinata a vincere il concorso Fan of the Year della squadra, e il direttore del coinvolgimento dei fan Derrick (Hynes). I due iniziano a provare tensione romantica mentre Derek valuta se la famiglia di Alana merita di vincere la competizione.

Ma quando il nonno di Alana (Begley Jr.) perde il suo antico cappello invernale, lei inizia a dubitare del suo futuro con Derek a meno che “un po’ di magia natalizia non possa evocare un’Ave Maria”.

Il 50% degli spettatori di Hallmark guarda lo sport durante le vacanze

Anche se la collaborazione può sembrare strana, i capi e Hallmark sono sicuri che il film sia la perfetta gita natalizia.

Secondo il comunicato stampa, più della metà degli spettatori di Hallmark Channel hanno guardato anche eventi sportivi durante il conto alla rovescia per Natale 2023 trasmesso dal canale lo scorso anno.

“Poiché Hallmark e i Kansas City Chiefs sono entrambi locali, radicati nei valori, nella tradizione e nella comunità, c’è una chimica speciale tra queste due organizzazioni iconiche”, ha affermato in una nota Darren Abbott, chief brand officer di Hallmark. “Unendo il calore di un romanzo di Hallmark con l’entusiasmo del calcio professionistico, siamo entusiasti di offrire ai fan un posto in prima fila per ammirare lo spirito, la ricca tradizione e i tifosi appassionati di questa comunità”.