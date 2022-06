I lavoratori Apple del Maryland Store votano per unire i sindacati, il primo del suo genere negli Stati Uniti

La signora Reader ha detto che i lavoratori di Atlanta hanno aiutato a preparare i sostenitori del sindacato al negozio Towson a disinnescare i punti di discussione dell’azienda. ha detto, citando I suggerimenti dell’azienda secondo cui i dipendenti potrebbero perdere determinati vantaggi Durante la negoziazione del contratto se sono uniti.

“Affinché ciò accada, la maggior parte di noi dovrebbe essere d’accordo”, ha aggiunto la Reeder. “Non credo che nessuno di noi accetterebbe di perdere qualcosa che amiamo così tanto, il che ci avvantaggia”.

In Starbucks, una delle aziende in cui gli organizzatori hanno guadagnato più slancio, i dipendenti Accreditato in una votazione per la regolamentazione in un negozio a Buffalo aiutando al contempo a incentivare altri negozi a presentare domanda per le elezioni sindacali. Da quel voto di dicembre, più di 150 dei 9.000 negozi di proprietà delle aziende negli Stati Uniti hanno votato per creare sindacati, secondo l’NLRB.

I lavoratori nei negozi che sono stati successivamente formati in sindacati hanno contattato i dipendenti di Buffalo per consigli su come affrontare il processo.

“I lavoratori ottengono attenzione e coraggio se i lavoratori vincono altrove”, ha affermato William Gold, professore di giurisprudenza della Stanford University e autore di Building Employment: Wars, Depression, and Epidemic. “Molti stanno guardando per vedere: i lavoratori possono avere successo? Si uniranno insieme? Se la risposta è affermativa, incoraggerà altri lavoratori a fare un passo verso la contrattazione collettiva”.

La capacità dei lavoratori di aggiudicarsi l’appalto potrebbe fermarsi Informazioni sul fatto che la campagna si diffonde ad altri negozi. I sostenitori del sindacato di Starbucks hanno affermato che una delle loro maggiori fonti di influenza sull’azienda è il fatto che continuano a vincere le elezioni in tutto il paese.