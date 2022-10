I lavoratori Apple in Oklahoma votano per acquistare il secondo negozio sindacale dell’azienda negli Stati Uniti

Un acquirente guarda una parete occupata interamente da cover per iPhone nell’Apple Store della multinazionale americana di tecnologia a Hong Kong. I dati ufficiali hanno mostrato che i prezzi al consumo in Cina sono aumentati a un ritmo più lento del previsto ad agosto a causa delle ondate di caldo e dello scoppio del Covid-19, mentre l’inflazione alla produzione è scesa al livello più basso da febbraio 2021.

Dipendenti presso mela Un negozio di Oklahoma City ha votato venerdì per aderire a un sindacato, diventando il secondo Apple Store unificato negli Stati Uniti

Il voto è una sconfitta per Apple, che si è opposta agli sforzi dei sindacati di tutto il paese. È una vittoria per i Communications Workers of America, che ora rappresentano i lavoratori di un negozio Apple dopo che gli sforzi per separare i sindacati nei negozi in Georgia e New York City sono stati interrotti.

Il numero era di 56 voti a favore e 32 contrari. Circa 94 dipendenti potevano entrare a far parte di CWA. La votazione è stata presa all’inizio di questa settimana.

“I lavoratori al dettaglio di Penn Square Apple sono un’aggiunta meravigliosa al nostro movimento sindacale in crescita e siamo entusiasti di accoglierli come membri di CWA”, ha dichiarato Sarah Stevens, Segretario del Tesoriere di CWA.

“Riteniamo che la relazione aperta, diretta e collaborativa di cui godiamo con i nostri stimati membri del team sia il modo migliore per offrire un’esperienza eccellente ai nostri clienti e team”, ha affermato Apple in una nota, aggiungendo che dal 2018 ha aumentato le start-up salari negli Stati Uniti del 45%.

Il National Labor Relations Board certificherà i voti la prossima settimana. Successivamente, Apple deve negoziare con il sindacato sulle condizioni di lavoro.

Apple si è opposta al sindacato, secondo un deposito CWA all’inizio di questo mese, secondo cui la direzione di Apple ha tenuto riunioni anti-sindacali e ha minacciato di trattenere i franchising dai negozi che compongono un sindacato.

Il primo Apple Store unificato negli Stati Uniti, rappresentato dalla International Federation of Mechanics and Aerospace Workers nel Maryland, si prepara ad avviare trattative formali con Apple. Secondo Bloomberg News,Apple ha detto ai dipendenti che non riceverà alcuni vantaggi come il pagamento anticipato per le tasse scolastiche o l’accesso ai corsi online, perché dovrà negoziare con il sindacato.

Apple è una delle aziende più preziose al mondo, con vendite globali che superano i 365 miliardi di dollari nel 2021. Ha circa 270 negozi negli Stati Uniti