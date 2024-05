I lavoratori dei personaggi si uniscono all’equità degli attori

I membri dello staff di Cast Equity si organizzano fuori Disneyland il 17 aprile 2024.

Per gentile concessione di Actors’ Equity

Un’altra unione sta arrivando a Disneyland.

Sabato, la maggioranza dei lavoratori dei parchi a tema ha votato per unirsi al sindacato con la Actors’ Equity Association in una votazione del National Labour Relations Board, portando più dipendenti di Disneyland all’interno del sindacato. 953 lavoratori hanno votato “sì” per aderire a Equity, mentre 258 hanno votato “no”. Le parti hanno ora diversi giorni per presentare eventuali eccezioni e, se non verranno presentate eccezioni, i risultati saranno certificati.

“Dicono che Disneyland è il luogo in cui i sogni diventano realtà, e per i membri del cast Disney che hanno lavorato per organizzare un sindacato, il loro sogno è diventato realtà oggi”, ha detto sabato in una dichiarazione Kate Shindel, presidente della Actors’ Equity Association. “Il prossimo passo sarà collaborare con loro per migliorare la salute e la sicurezza, i salari, i benefici, le condizioni di lavoro e la sicurezza del lavoro. Poi incontreremo i rappresentanti di The Walt Disney Company per negoziare tali priorità nel primo contratto.

THR Abbiamo contattato la Disney per un commento.

La votazione, che si è svolta tra mercoledì e sabato, ha cercato di determinare se i circa 1.700 lavoratori che interpretano i personaggi del parco e che applaudono e ballano nelle sfilate, così come i dipendenti che facilitano le interazioni tra i frequentatori del parco e i personaggi e li addestrano artisti, si unirebbero alle azioni. La gilda, nota per rappresentare attori e direttori di scena di Broadway, negozia già per conto degli artisti negli spettacoli al Walt Disney World, negli spettacoli Disney a Broadway e nei tour nazionali. Lo sforzo di chi lavora sul personaggio lo è La loro prima incursione a Disneyland.

La maggior parte dei lavoratori a Disneyland sono già sindacalizzati (rappresentati da gruppi tra cui il Service Employees International Union, Truck Drivers, American Union of Diversified Artists e altri), ma i lavoratori del carattere sono stati a lungo uno dei pochi gruppi non rappresentati da un sindacato. gruppo.

Kate Shindel, Presidente di Equity, ha affermato in precedenza Reporter di Hollywood La campagna organizzativa è iniziata quando i lavoratori hanno iniziato ad avere preoccupazioni sul posto di lavoro nel contesto della pandemia di COVID-19, come interagire con i visitatori del parco dopo un periodo di distanziamento sociale. “Ci sono cose che mi sono state spiegate che sono problemi o preoccupazioni a Disneyland che sembrano molto familiari”, ha detto Shindel. THR. “Assicurarci che i costumi siano puliti tra il momento in cui qualcuno li toglie e qualcuno li indossa è qualcosa di cui ci occupiamo ovunque nei teatri tradizionali e nei teatri all’aperto.”

Oltre ad affrontare i problemi di sicurezza, gli organizzatori stanno anche cercando di aumentare i salari, adeguare le politiche di programmazione e facilitare l’accesso all’assicurazione sanitaria nel contratto sindacale. (I lavoratori di Disneyland ricevono già aumenti salariali annuali e benefici sanitari se sono dipendenti a tempo pieno.)

Il Labour ha annunciato per la prima volta i propri sforzi organizzativi a febbraio. Dopo che la Disney Resort Entertainment si è rifiutata di riconoscere volontariamente il gruppo, i lavoratori hanno presentato una petizione per un’elezione sindacale all’NLRB il 17 aprile.

“Questi membri del cast sono pro-sindacato e pro-Disney e non vedono l’ora di incontrare il loro datore di lavoro al tavolo delle trattative in uno sforzo in buona fede per migliorare sia l’esperienza lavorativa che quella degli ospiti”, ha aggiunto Schendel nella sua dichiarazione dopo sabato i lavoratori hanno votato ufficialmente a favore della sindacalizzazione.