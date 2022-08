I lavoratori di Amazon presso l’hub aeronautico della California hanno lasciato il lavoro

Lavoratori in amazon Il San Bernardino Air Center nel sud della California ha lasciato il lavoro lunedì per protestare contro il miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro.

Perchè importa: Più di 150 persone hanno preso parte allo sciopero come parte della prima azione sindacale coordinata nella crescente rete di trasporto aereo di Amazon, secondo Washington Post.

Si ma: Amazon ha contestato quel numero. Circa 74 dipendenti hanno partecipato all’evento di lunedì, ha detto a WashPost il portavoce dell’azienda Paul Flaningan.

Direzione delle notizie: I lavoratori organizzati in modo indipendente chiedono un aumento del salario di $ 5 l’ora, il miglioramento degli standard di salute e sicurezza e la fine di quella che descrivono come “ritorsione del magazzino”, secondo un permesso Da Inland Empire Amazon Workers United.

Il gruppo che guida il movimento locale afferma che Amazon è il più grande datore di lavoro del settore privato nell’Inland Empire e afferma che l’azienda non è riuscita a fornire alla società posti di lavoro di alta qualità in mezzo Enormi profitti dall’inizio dell’epidemia.

cosa stanno dicendo: “Sia che soffriamo di esaurimento da calore, non siamo pagati abbastanza per permetterci l’affitto o subiamo ritorsioni per aver parlato, sappiamo che meritiamo di meglio”, ha detto Inland Empire Amazon Workers United.

“Richiediamo standard più elevati”.

l’altra parte: “Apprezziamo e rispettiamo il rapporto diretto che abbiamo con i nostri dipendenti per discutere e gestire i feedback”.

“Con questa politica della porta aperta, abbiamo molti canali di comunicazione che utilizziamo, comprese le riunioni di All Hands, che ci aiutano ad affrontare le preoccupazioni dei dipendenti”.

In numeri: L’Amazon Air Freight Center, aperto lo scorso anno, ha circa 1.500 dipendenti.

È la settima località aerea della compagnia in California e utilizza aerei a marchio Amazon Prime per inviare pacchi in tutto il paese.

La grande immagine: Era amazon torna indietro Contro gli sforzi dei sindacati nelle loro operazioni negli Stati Uniti.

L’uscita di lunedì conferma che a La crescita del movimento operaio All’interno della società Non compaiono segni dal rallentare.

I rappresentanti di Amazon non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Axios.

