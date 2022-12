I leader del Senato sperano di finalizzare giovedì un disegno di legge sul finanziamento del governo della durata di un anno

Cnn

Giovedì il Senato ha votato per approvare un’importante risoluzione Conto di spesa pubblica da 1,7 trilioni di dollari Finanzierà operazioni governative critiche attraverso le agenzie federali e fornirà assistenza di emergenza per l’Ucraina e soccorsi in caso di calamità naturali. Mentre i legislatori corrono contro il tempo per evitare una chiusura nel fine settimana, la Camera deve agire dopo.

Le aspettative su Capitol Hill che una chiusura sarebbe stata evitata, ma è improbabile che i leader del Congresso ottengano una correzione sui finanziamenti del governo, scadranno alla fine della giornata di venerdì. Una volta che la Camera avrà approvato il disegno di legge, verrà inviato al presidente Joe Biden per firmare la legge. Il conteggio finale dei voti al Senato è stato di 68 voti contro 29.

Giovedì pomeriggio il Senato ha approvato un disegno di legge per estendere la scadenza del finanziamento del governo al 30 dicembre con voto vocale per dare a Biden abbastanza tempo per elaborare il disegno di legge di un anno e inviarlo a Biden la prossima settimana.

La Camera dovrebbe approvare una proroga di una settimana venerdì prima di votare il disegno di legge di spesa annuale.

I senatori hanno compiuto progressi nei negoziati giovedì mattina dopo che un massiccio disegno di legge sul finanziamento del governo è rimasto bloccato per giorni su un emendamento del GOP al titolo 42, la politica sull’immigrazione dell’era Trump che potrebbe affondare il conto da 1,7 trilioni di dollari nella Camera controllata dai democratici.

Il senatore GOP dello Utah Mike Lee, fortemente sostenuto dai repubblicani, ha sollecitato un voto sul suo emendamento per sostenere una politica di immigrazione che consenta di respingere gli immigrati al confine nel tentativo di arginare la diffusione del Covid-19. Poiché si prevedeva che la misura di Lee fosse fissata su una soglia di maggioranza semplice, molti democratici centristi erano preoccupati che sarebbe stata approvata e sarebbe stata inclusa in un disegno di legge di finanziamento del governo – che è stato successivamente respinto alla Camera – poiché la politica è stata nuovamente estesa.

Nel tentativo di sbloccare la situazione, i senatori Kirsten Sinema dell’Arizona e Jon Tester del Montana hanno scritto un emendamento nel tentativo di dare ai moderati un modo alternativo per votare a favore del titolo 42, che l’amministrazione e la maggior parte dei democratici vogliono eliminare.

I senatori centristi Tester, Sinema e West Virginia Sen. Mentre Joe Manchin potrebbe aver votato per l’emendamento del GOP, ora potrebbero votare per la misura democratica in competizione, che mostrerebbe il loro sostegno alla politica, rendendo più facile esprimere voti con carica politica. Come previsto, entrambi gli emendamenti non sono stati approvati. L’emendamento di Lee per estendere la politica sull’immigrazione dell’era Trump è fallito 47-50. L’alternativa democratica di Cinema-Tester è scesa 10-87.

Martedì mattina i leader del Senato hanno rilasciato un disegno di legge di finanziamento da 1,7 trilioni di dollari, il risultato di lunghi negoziati tra i massimi democratici e repubblicani del Congresso. Il Senato avrebbe dovuto prima votare per approvare l’accordo questa settimana e poi inviarlo alla Camera per l’approvazione prima che il bilancio del governo si chiudesse il 23 dicembre.

L’enorme conto di spesa per l’anno fiscale 2023, noto a Capitol Hill come omnibus, fornisce 772,5 miliardi di dollari per programmi nazionali non di difesa e 858 miliardi di dollari per finanziamenti per la difesa. Ciò include circa 45 miliardi di dollari in aiuti di emergenza all’Ucraina e agli alleati della NATO e circa 40 miliardi di dollari per rispondere a disastri naturali come uragani, incendi e inondazioni.

Altre disposizioni chiave del disegno di legge includono una revisione dell’Election Counting Act del 1887, che aveva lo scopo di rendere più difficile sconfiggere le elezioni presidenziali certificate, la prima risposta legislativa alla ribellione del Campidoglio degli Stati Uniti e all’incessante campagna di pressione dell’allora presidente Donald Trump. Il suo fallimento del 2020. Il conto di spesa include il Secure Act 2.0, un pacchetto volto a rendere più facile il risparmio per la pensione e una misura per bandire TikTok dai dispositivi governativi.

Il testo legislativo del pacchetto, che supera le 4.000 pagine, è stato pubblicato a mezzanotte – 1:30 ET di martedì – lasciando poco tempo per la revisione da parte dei legislatori di base e del pubblico. Il suo contenuto prima che il Congresso pianifichi di votare per approvarlo.

In un clima politico divisivo in cui l’azione bipartisan spesso non avviene senza una grande pressione del tempo, è diventato un luogo comune a Capitol Hill rilasciare massicce fatture di finanziamento all’undicesima ora e poi farle passare attraverso entrambe le camere. Ciò ha suscitato critiche da parte di alcuni legislatori, che affermano che il processo è affrettato, riservato e privo di trasparenza.

Questa storia e questo argomento sono stati aggiornati con ulteriori miglioramenti.